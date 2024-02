Podem planteja desvincular-se dels comuns a les pròximes eleccions catalanes

La líder de Podem a Catalunya, Conchi Abellán, va assegurar aquest divendres durant una entrevista a L'hemicicle de Catalunya Informació que les relacions amb els comuns "actualment no existeixen" perquè tenen "diferents formes d'entendre la política". Durant la conversa, Abellán també va posar sobre la taula la possibilitat d'anar per separat a les pròximes eleccions catalanes: "Cal començar a normalitzar que podem anar junts o separats". I també va afegir que "no és el primer cop que passa en la història de l'esquerra a Catalunya".

Amb aquesta tònica, la coordinadora de la formació morada apunta que el debat és si estan "disposats a estar més callats o a fer més soroll" i supedita un acord amb Catalunya En Comú a tenir una "representació real" i fer unes primàries obertes "sense vetos". Malgrat això, assevera que si finalment arriben a un acord amb els comuns, les bases l'hauran de validar.

Enfront les múltiples baixes al partit i la dimissió conjunta de més de cent militants a Catalunya que defensaven la unitat amb Sumar, Abellán va dir que "a mesura que passa el temps, també veus qui realment aposta per l'espai, qui ha estat jugant a diferents bàndols i qui s'ha cansat i ha decidit marxar".



En aquest sentit, va advertir a totes aquelles persones que van obtenir l'acta de regidors o diputats gràcies a Podem que si no la retornaven, prendrien mesures "legals": "Si ja no representes a Podem, l'ètic és deixar l'acta i que passi a una persona de Podem".