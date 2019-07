La Junta Electoral Central (JEC) ha sancionat amb 5.500 euros el president de la Generalitat, Quim Torra, per la carta que va enviar als treballadors de la Generalitat i el missatge institucional de la diada de Sant Jordi, en plena campanya de les eleccions espanyoles del 28 d’abril. En concret, l’organisme electoral considera que Torra va vulnerar “els principals de neutralitat dels poders públics durant el període electoral”. En concret, la JEC li ha imposat una multa de 2.500 per la carta adreçada als treballadors públics i de 3.000 pel missatge institucional.



Entre d’altres qüestions, la JEC manifesta que parlar de la situació d’“exili” de dirigents independentistes, com va fer Torra, no és “neutre, sinó que afavoreix la versió sobre el procés separatista propugnada per algunes formacions polítiques que concorren a les eleccions". A més a més, Torra també va titllar de “nefast” l’aplicació de l’article 155 contra les institucions catalanes que va tirar endavant el Govern de Rajoy amb el suport del PSOE i Ciutadans. Per a la JEC, en canvi, per a altres formacions l’aplicació d’aquest article podria ser “òptim” o “inevitable”. La sanció de la JEC és conseqüència dels recursos que van presentar Cs i el PSC davant el missatge i la carta de Torra.



Sanció a TV3

La JEC també ha multat amb 1.200 euros TV3 per incomplir la Llei electoral amb l'emissió del documental Un procés dins el Procés durant la campanya de les eleccions de 28 d'abril, que, segons l'organisme, transmet un "missatge legitimador de la causa separatista". Amb aquesta resolució, la JEC ha donat la raó a Ciutadans, que va recórrer una resolució de la Junta Electoral Provincial de Barcelona que havia desestimat en un primer moment la denúncia del partit. El documental es va emetre al programa Sense Ficció.