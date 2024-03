Ponsatí i Graupera presenten el partit polític Alhora, que pretén omplir el quart espai independentista

"Els tres partits independentistes han renunciat a fer la independència". Amb aquesta denúncia, l'eurodiputada Clara Ponsatí i el filòsof Jordi Graupera han presentat el seu projecte polític Alhora, que ja han registrat al registre de partits polítics del Ministeri de l'Interior per a presentar-se a les eleccions del proper 12 de maig com la quarta candidatura independentista. Tenen intenció de presentar-se a les quatre demarcacions i encara no revelen qui serà el seu cap de llista, tot i que Ponsatí i Graupera han assenyalat que hi ha una "possibilitat bastant alta" que siguin ells.

A la roda de premsa de presentació d'Alhora hi ha participat l'exconsellera i eurodiputada Clara Ponsatí; el filòsof Jordi Graupera; l'escriptora Anna Punsoda, i l'extresorera de l'ANC, Ada Ferrer, que formen part del grup promotor del partit. Han admès que les eleccions del 12-M s'han convocat "de forma molt inesperada", però han explicat que ja han reclutat uns 400 voluntaris dels 500 que buscaven per recollir firmes, i que s'han registrat com a partit polític. Inicialment, tenien previst presentar el projecte polític en societat el 23 d'abril al Teatre Borràs.

Crítiques a Junts i a l'ANC

Preguntats sobre el possible retorn de Carles Puigdemont i la seva candidatura, Graupera ha criticat que "serà la base de la campanya de Junts perquè no té res més a oferir". I ha continuat en aquesta línia: "Són més curosos a l'hora de repetir aquest mandra que no pas de complir-lo. Tornar a basa la campanya electoral en una esperança que ja has decebut tantes vegades voreja el cinisme".

Sobre possibles aliances d'Alhora amb altres projectes, com una eventual llista cívica de l'ANC, Ponsatí ha assegurat que "la política catalana té un historial d'acords 'in extremis' entre grups i grupuscles", però que "el resultat està a la vista". Per això no volen "escoltar cants de sirena que ens vulguin entabanar en aquesta mena de política". També ha qualificat de "molt mala idea" el projecte de l'Assemblea.

Pel que fa al posicionament ideològic, els impulsors d'Alhora han assegurat que volen aglutinar tant gent de dretes com d'esquerres. "Ara mateix necessitem tothom; talent, energia i idees", han dit.