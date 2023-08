Què pots fer aquest cap de setmana a Catalunya, a banda de les festes majors?

Estiu és sinònim de festes majors, però també de festivals de música i cultura, fires artesanals, cinema a la fresca, actes a l'aire lliure... i una llista interminable de propostes per fer durant els caps de setmana de juliol i agost. El festival de cinema In-Fcta de la Terra Alta, un concert de piano a les ermites del Priorat i un Escape Room al Centre de la Platja de Barcelona són alguns dels plans que t'esperen aquest divendres, dissabte i diumenge arreu del país



8è cicle musical 'La Pedra Parla'

El Reial Monestir de Santa Maria de Vallbona serà per vuitena vegada la seu del cicle exclusiu La Pedra Parla, una aposta musical amb tres concerts que tindran lloc el dissabte i el diumenge. Es tracta d'una proposta artística que valora el tresor més desconegut i sorprenent de la Ruta del Cister, el Monestir de Santa Maria de Vallbona, fundat el segle XII i considerat una de les joies del gòtic religiós català.

Com a principal novetat, el cicle s'iniciarà dissabte amb l'estrena d'una peça de la jove compositora Helena Cánovas que el festival ha encarregat per a l'ocasió, que s'estrenarà al cicle en el marc del primer concert, que tindrà lloc dissabte a les 18.30 hores al claustre del monestir urgellenc. En aquest mateix espai, a les 21.30 hores, es podran escoltar les Sonates per a viola da gamba i orgue de Bach, interpretades per per Lixsánia Fernández (viola da gamba) i Juan de la Rubia (orgue).



Visita guiada a l'exposició 'Naufragis. Història submergida'

L'estiu és un bon moment per visitar aquelles exposicions que no han pogut veure durant l'any. Us recomanem fer la visita guiada a l'exposició temporal Naufragis. Història submergida del Museu d'Arqueologia de Catalunya. L'activitat és diumege a les 12:30 hores i l'entrada costa 7 euros.

El mar Mediterrani ha estat al llarg de la història el gran nexe d'unió entre els pobles que l'envolten. A la vegada, rius, estuaris i maresmes servien de vies d'entrada cap a les zones interiors i les seves ribes esdevenien llocs idonis per a l'assentament de grups humans. Aquesta utilització continua de les aigües, ha anat deixant al seu si nombroses mostres de l'activitat humana en forma no només de vaixells enfonsats sinó també de fondejadors, ports i fins i tot hàbitats.



Escape Room "Salvem la Caretta!"

En els darrers anys s'han popularitzat els Escape Rooms, un joc d'aventura físic i mental que consisteix en tancar un grup d'entre 2 i 6 jugadors en una habitació on hauran de resoldre una sèrie d'enigmes i endevinalles a contrarellotge. N'hi ha de mil tipus. Et recomanem l'Escape Room "Salvem la Caretta!", que es fa al Centre de la Platja, un equipament d'educació ambiental ubicat a la platja del Somorrostro, on aprendre els valors ambientals del mar i del litoral de Barcelona.

L'entrada és gratuïta, però cal inscripció prèvia. Es fa de dimarts a diumenge en els següents horaris: de 10.15 a 11.30 hores i de 12.00 a 13.15 hores.

Visites gratuïtes al Palau Güell

El primer diumenge de cada mes, de 10:00 a 20:00 hores, un dels edificis més emblemàtics de Barcelona fa una jornada de portes obertes. Es tracta del Palau Güell, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

El saló central del Palau Güell, situat al número 3 del carrer Nou de la Rambla, es va dissenyar pensant en la música. Un orgue monumental de 1.386 tubs, 22 registres i tres teclats és la columna vertebral d'un edifici amb més de cent anys d'història als fonaments. La Diputació de Barcelona, propietària de l'edifici des del 1945, el va tancar l'any 2004 després de l'esfondrament d'un tros de sostre.



Escolta Montsant. Concert de piano a les ermites

Aquest divendres a les 19:00 hores l'Ermita de Sant Roc de Cabacés (Priorat) acull l'últim concert de la pianista Lídia Papió en el marc del Cicle Escolta Montsant, una proposta per gaudir de la música en directe en indrets amb una forta càrrega espiritual i de connexió amb la natura com són algunes de les ermites de Montsant. L'entrada és gratuïta.

Lídia Papió comença a crear la seva pròpia música després d'una carrera com a pianista clàssica, i troba en la composició i la improvisació una eina per comunicar-se amb el públic des de l'autenticitat, oferint una experiència poètica i regeneradora, molt propera al minimalisme.



In-Fcta. VII Festival de Cinema a la Terra Alta

La Terra Alta és la comarca catalana que té més sales de cinema per habitant, concretament 8 per un total de 12.000 persones. Per tant, en aquesta "terra" del vi, i també amb una gran cultura cinematogràfica, no podia faltar un festival de cinema. Aquest cap de setmana se celebra la VII edició del In-Fcta, amb una programació on es podran trobar els clàssics del festival, com ara els tallers formatius o la jornada familiar, entre altres. L'organitza l'Ajuntament de Bot, Dinamització Social de Bot Sorolla't i l'actor i director Ivan Massagué.

Concert de Gemma Humet a Balaguer

Anem fins a Ponent, concretament a Balaguer (La Noguera), on el dissabte a la nit tindrà lloc el concert de la pianista i cantautora Gemma Humet, en el que presentarà la seva darrera proposta titulada Miralls. L'entrada val 5 euros.

En aquesta, sota la direcció artística i escènica de Lluís Danés, Humet fa un cara a cara amb ella mateixa, sola a l'escenari, només acompanyada pel piano; i emmirallant-se en artistes que li són referents, com Joan B. Humet, Toti Soler, Lluís Llach o Clara Peya.



140a Fira de Mont-roig del Camp (Baix Camp)

Aquest cap de setmana també se celebra la 140a edició de la Fira de Mont-roig del Camp, que oferirà un programa d'activitats festives i tradicionals per a tots els públics, un espai gastronòmic amb foodtrucks i les habituals atraccions i paradetes. Hi podem trobar activitats esportives per a joves, actuacions musicals, teatre, ball, trobada de gegants, curses d'obstacles o espectacles infantils.

20è Racó dels Artesans. La Fira de les Fibres Vegetals

Finalment, un petit poble del Montsià, Mas de Barberans, acull dissabte i diumenge El Racó dels Artesans, una fira monogràfica de les fibres vegetals que aquest 2023 complirà vint anys d'història. Un cap de setmana per conèixer com artesans i artesanes vinguts de diferents zones geogràfiques treballen fibres vegetals com el jonc, la canya, l'espart, la pauma, el càrritx, l'olivera, el cànem, el vímet, la bova, el lli i l'esbarzer, entre altres.

La fira constarà d'un total de 35 expositors que aplegaran prop de 45 artesans i artesanes d'arreu de Catalunya i l'Estat, amb una nodrida representació de les Terres de l'Ebre i amb una important presència internacional provinent de Bèlgica, Finlàndia, Suècia o França. A més tindran lloc diverses activitats, demostracions artesanals, tallers de fibres per a infants i adults, visites guiades, concursos, exposicions, activitats musicals i gastronòmiques a l'aire lliure, entre altres.