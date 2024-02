Què pots fer aquest cap de setmana? Set plans més enllà de Carnaval 

Arriba un dels caps de setmana més esbojarrats de l'any amb la celebració del Carnaval. Avingudes i carrers d'arreu de Catalunya s'inundaran de persones disfressades, confeti i rues interminables. Les més emblemàtiques són les de Solsona, Tarragona, Reus, Vilanova i la Geltrú, Sitges o Torelló.

Més enllà de la rauxa i la xerinola, el cap de setmana està ple de propostes d'altres temàtiques. Sense anar més lluny, Barcelona celebra la festa major d'hivern de Santa Eulàlia, motiu pel qual molts equipaments històrics i museus celebren una jornada de portes obertes; Manresa la Festa de la Llum; i el Museu Terra inaugura la seva primera exposició a la nova seu de Barcelona. Et proposem set plans d'oci i cultura.

Festes de Santa Eulàlia

Aquest cap de setmana es respirarà cultura popular a Barcelona amb la celebració de Santa Eulàlia, que commermorarà enguany dues efemèrides: els 600 anys de gegants a Barcelona i el bicentenari del naixement del músic, poeta i periodista Josep Anselm Clavé. La festa major d'hivern omplirà de música, foc i tradició els carrers de la ciutat divendres, dissabte, diumenge i dilluns.

D'acord amb el programa festiu, el foc serà protagonista el dissabte amb el correfoc mentre que el matí del diumenge la plaça de Sant Jaume acollirà la tradicional jornada castellera en què hi participaran les vuit colles de la ciutat. Amb motiu de Santa Eulàlia, desenes de centres culturals, museus i edificis històrics obren les portes al públic gratuïtament.

En motiu de la commemoració dels 600 anys de Gegants Barcelona (1424-2024), el Pati Manning de la Casa de la Caritat serà l'escenari de l'exposició itinerant de l'aniversari, que després del seu periple per diferents barris de Barcelona arriba amb un disseny renovat. D'altra banda, el bicentenari del naixement de Clavé, considerat pare del moviment coral de Catalunya, se celebrarà amb un Concert especial dels Cors Clavé a la plaça de Sant Jaume.



Música en directe a FANGO

La Monumental Club inaugura aquest dissabte FANGO, un renovat format de festes temàtiques a la ciutat comtal que presentarà diferents gèneres musicals i comunitats. Papa Topo serà una de les bandes encarregades de posar música de gran varietat d'estils a l'esdeveniment. Tampoc hi faltarà el DJ resident del col·lectiu Fiesta Wacha Piti Vaccari, que incorpora els nous ritmes llatins i urbans a la música brasilera.

L'esdeveniment comptarà també amb els ritmes afrollatins de La Otra Rumba feat Patxequito i el pop-funk del veterà DJ Coco. També actuarà Barrio Adentro.

BCNegra 2024

Diumenge es posa punt final al Festival de Novel·la Negra de Barcelona BCNegra. L'espionatge, la figura de l'espia i la pèrdua de la intimitat individual en un món virtual és el fil conductor de la 19a edició. Un dels plats forts ha estat l'escriptor noruec Jo Nesbø, que ha rebut el Premi Pepe Carvalho. Consulta el programa.



La Vil·la romana de Vilauba en 3D

El Museu Arqueològic de Banyoles i Ajuntament de Banyoles organitzen dissabte una activitat per endinsar-se a la Vil·la romana de Vilauba de Banyoles (Pla de l'Estany) a través d'unes ulleres 3D. Es passejaan per la part residencial de la vil·la i amb l'ajuda de la recreació virtual en 3D entendran com funcionava la casa, quin era el seu sistema de vida i com s'organitzaven els seus habitants.



Festa de l'Arròs de Bagà (Berguedà)

Cada segon cap de setmana de febrer, Bagà acull la Festa de l'Arròs, una jornada per gaudir de les diveres propostes que es duran a terme, com la Fira de Productes Artesanals o la tradicional arrossada popular.

A la plaça porxada de Bagà, en una paella de 3 metres de diàmetre s'hi cuinen 250 quilos d'arròs, amb verdures, marisc i carn, que permet que 2000 comensals puguin degustar un esplèndid plat d'arròs. També es balla el Ball Cerdà, costum que perdura des dels inicis de la festa i en els últims anys també s'hi troba una mostra de productes artesans del Berguedà.



Primera exposició del Museu Terra a Barcelona

La Fundació Carulla i el Museu Terra de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) han inaugurat la primera exposició a la nova seu del barri del Poblenou de Barcelona. Es tracta de Peus a terra, una mostra que convida a reflexionar sobre la relació que tenim amb la terra.

La mostra està composta per una trentena d'obres, entre estris i peces històriques, fotografies, il·lustracions i instal·lacions audiovisuals, que reflecteixen el diàleg constant entre la terra i les persones. Moltes de les peces exposades provenen del Museu Terra que, des de fa més de 35 anys, disposa d'una col·lecció etnològica de més de 5.000 peces, entre objectes i fotografies.

Festa de la Llum de Manresa

Aquest cap de setmana arrenquen les Festes de la Llum de Manresa. El tret de sortida serà dissabte a la Plana de l'Om a les 18:00 hores amb una de les activitats que ha preparat l'entitat que enguany administra la festa, el Cercle Artístic de Manresa. Es tracta d'un espectacle de titelles on tindran rellevància la poesia, l'humor i les arts plàstiques. S'allargaran fins al 3 de març.