Tots els museus i edificis històrics de Barcelona que podràs visitar gratis per Santa Eulàlia

Barcelona celebra la seva festa major d'hivern per Santa Eulàlia. Al llarg d'aquest cap de setmana, la ciutat acollirà el tradicional seguici popular, la diada castellera, la trobada de gegants, els correfocs, les sardanes, les puntaires, els Falcons de Barcelona, entre d'altres.

Santa Eulàlia sinònim de festa popular, de cultura i art. Per això que els principals centres d'art, edificis històrics i museus de la ciutat obren les seves portes perquè els barcelonins, grans i petits, puguin gaudir d'exposicions i molt més totalment gratis. Això sí, cada lloc ha posat les seves condicions. Us detallem el dia que obren gratuïtament i els horaris.

CaixaForum

El CaixaForum celebra la festa major d'hivern de Barcelona amb una jornada de portes obertes el diumenge 11 de febrer de 10:00 a 20:00 hores. Podràs visitar tant les exposicions permanents com les temporals, però cal reserva prèvia.

Una de les exposicions més destacades que podreu visitar properament a Barcelona, concretament al CaixaForum, és Top Secret. Cinema i espionatge. Organitzada conjuntament amb la Cinémàtheque Française, planteja un joc de miralls entre els directors de cinema i els espies. Si vas al CaixaForum, aprofita i visita l'exposició Venerades i temudes. El poder femení en l'art i les creences, amb obres del British Museum que viatgen per 5.000 anys de creences espirituals a l'entorn de la dona i la feminitat amb peces ancestrals i contemporànies.



Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) farà una jornada de portes obertes a tot el museu el diumenge 11 de febrer de 10:00 a 15:00 hores. Si et dius Laia, fins al diumenge, tu i un acompanyant tindreu l'entrada gratuïta. Només cal que presentis un document identificatiu a les taquilles del museu. No cal reserva prèvia.



Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) també celebra Santa Eulàlia amb una jornada de portes obertes el mateix diumenge. Podràs veure totes les exposicions que hi ha actualment al centre. El centre obrirà d'11:00 hores a 20:00 hores.



Can Framis - Fundació Vila Casas

El centre d'exposicions temporals d'autors del fons de la Fundació Vila Casas, situat als baixos d'un dels edificis d'arquitectura industrial de l'Eixample, obre gratis el diumenge d'11:00 a 14:00 hores. Amb motiu de Santa Eulàlia han preparat una visita familiar guiada. No cal reserva prèvia.



Museu de Carrosses Fúnebres

El diumenge i el dissabte podràs visitar gratuïtament la col·lecció de carrosses funeràries del Museu de Carrosses Fúnebres, formada per 19 peces originals: 13 carrosses funeràries, 6 cotxes d'acompanyants i tres cotxes a motor. A més, el centre oferirà una visita guiada gratuïta a partir de les 12:00 hores. En aquest cas, cal fer una reserva prèvia.



El Born Centre de Cultura i Memòria

L'antic mercat del Born també farà una jornada de portes obertes per les festes de Santa Eulàlia, concretament el diumenge. Podràs fer gratis les visites exprés, un recorregut de 30 minuts pel Born Centre de Cultura i Memòria per conèixer com era la vida a la Barcelona del 1700. No cal reserva prèvia



Palau Güell

En motiu de la celebració de Santa Eulàlia, molts edificis històrics de Barcelona també obren les seves portes perquè els barcelonins puguin descobrir el seu interior sense pagar ni un euro. El Palau Güell, de l'arquitecte Antoni Gaudí, serà gratuït el diumenge de 10:00 a 17:30 hores. Això sí, cal reservar l'entrada prèviament a través de la seva web.



Museu Etnològic i de Cultures del Món

El Museu Etnològic i de Cultures del Món, tant el que hi ha a Montcada com el de Monjuïc, farà una jornada de portes obertes per Santa Eulàlia el diumenge, d'11:00 a 20:00 hores. No cal reserva prèvia.

L'exposició permanent de la Seu Parc Montjuïc porta per títol Sentir el patrimoni i explica com l'objecte, sigui quin sigui, s'impregna del caràcter de la comunitat que el concep i l'utilitza.

L'exposició permanent de la Seu Montcada mostra una selecció d'unes 530 peces de diverses cultures del món. Distribuïdes per continents, un conjunt de mitjans interactius i audiovisuals ajuden el visitant a situar els objectes en el context en el qual van ser creats.

Museu del Disseny de Barcelona

El Museu del Disseny de Barcelona també obrirà les portes gratis el diuemnge, de 10:00 a 20:00 hores. No cal reserva prèvia.



Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch

El Museu Olímpic i de l'Esport, que fa un recorregut per un dels moments més importants de la història de la ciutat, els Jocs Olímpics, obre gratis el diumenge de 10 a 14:30 hores.



Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

També obrirà les seves portes el diumenge de 10:00 a 15:00 hores el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA). Podràs visitar les quatre exposicions temporals i permenents que té actualment. Es recomana reserva prèvia.



Fundació Antoni Tàpies

La Fundació Miró també farà una jornada de portes obertes amb activitats gratuïtes el diumenge de 10:00 a 15:00 hores per celebrar Santa Eulàlia. No cal reserva prèvia.



Museu Picasso

El Museu Picasso de Barcelona també farà una jornada de portes obertes el diumenge de 10:00 a 19:00 hores amb reserva prèvia d'entrades. És el centre de referència del vincle que va tenir l'artista amb la ciutat i es poden visitar algunes de les obres del pintor andalús.

Enguany, que se celebra el 50è aniversari de la mort del pintor malagueny i el 40 de l'artista barceloní, el Museu Picasso i la Fundació Joan Miró s'han unit per crear una exposició conjunta amb obres d'ambdós artistes. Més de 250 peces de museus i col·leccions privades de tot el món, entre obres i document, tant de Miró com de Picasso, faran un repàs de les trobades, coincidències i divergències artístiques entre els dos artistes.

CosmoCaixa

El CosmoCaixa també celebra la festa major d'hivern de Barcelona amb una jornada de portes obertes el diumenge 11 de febrer de 10:00 a 20:00 hores. Podràs visitar tant les exposicions permanents com les temporals, però cal reserva prèvia.

Una de les mostres que està generant més interès al Museu de la Ciència CosmoCaixa és Dinosaures de la Patagònia, una col·laboració amb el Museu Paleontològic Egidio Feruglio que ha portat a Barcelona una rèplica del dinosaure més gran mai conegut, el Patagotitan mayorum. L'exposició permet conèixer una de les regions del món que conserven algunes de les restes paleontològiques més primitives del món i les restes òssies d'un dinosaure de més de 40 metres de llarg que va ser trobat per casualitat fa set anys per un poblador rural.



Museus d'Història de Catalunya

Tots els Museus d'Història de Catalunya també obriran les seves portes diumenge de forma gratuïta amb motiu de Santa Eulàlia en el seu horari habitual.