Coca de llardons i truita de botifarra d'ou: dues receptes tradicionals per celebrar el dijous gras

Aquest dijous és dijous de Carnaval, altrament conegut com a dijous gras o dijous llarder, punt de sortida per a unes setmanes de disbauxa en tots els sentits, tradicionalment també a la cuina, en la prèvia de la Quaresma. La botifarra d'ou és un dels puntals d'aquesta festivitat, que en moltes ocasions es menja en una truita, mentre en l'apartat dolç la protagonista és la coca de llardons.

Per a tots aquells que vulgueu celebrar el dijous llarder 'com cal', us expliquem com fer aquestes dues receptes, que veureu que no tenen cap complicació. Com hem fet en altres ocasions, ens guiarem pel Corpus de la cuina catalana de l'Institut Català de la Cuina Catalana, una espècie de bíblia per a qualsevol que estimi mínimament la cuina catalana. No us ho penseu i proveu de fer-les!

Truita de botifarra d'ou

Ingredients: 8 ous, 4 botifarres d'ou, alls tendres, julivert, sal i oli.

Aquesta recepta és tan senzilla com us podeu imaginar. El Corpus dicta utilitzar 8 ous per cada 4 botifarres d'ou, per tant, amb una bona proporció càrnia. El primer que haurem de fer és tallar la botifarra d'ou a rodelles, o a dauets si ho preferim. La podem posar crua, però també hi ha l'opció de saltar-la.

Botifarres d'ou al mostrador de la parada d'un mercat. — Laia Poblado / ACN

Per bé que no ho contempla la recepta, també podem preparar un sofregit d'all tendre, ideals en aquesta època, i que donarà una potència espectacular a la nostra truita. Simplement, hem de picar-los finament i sofregir fis que agafin color, moment en el qual podem afegir una mica de julivert picat i donar-li alguna volta durant uns segons. Si ho preferiu crus, els podeu afegir sense sofregir.

L'únic que hem de fer es batre els ous amb una mica de sal, i afegir-hi la botifarra, saltada o no, i els alls tendres sofregits, si els hem preparat. Farem la truita en una paella amb oli, de la manera tradicional, sense massa complicació. D'aquesta recepta podem fer una truita de mida mitjana, dues de més petites o fins i tot quatre de petites, de mida individual.

Coca de llardons i pinyons

Ingredient: 200 g de llardons, 110 g de sucre, 100 g de pinyons, 20 g de llevat premsat, 20 cl d'oli, 500 g de farina, 4 ous, 1 copa d'anís, aigua.

Segons dicta la bíblia culinària catalana, el primer que farem es mesclar 3 dels ous, l'oli, 100 g del sucre i el llevat desfet amb una mica d'aigua. Després hi anirem afegint el mig quilo de farina, a poc a poc, fins que tinguem una pasta totalment homogeni. Finalment, afegim els llardons ben esmicolats i l'anís.

Un cop tinguem la massa, l'estenem en una plata ben untada amb oli. Pintem la pasta amb ou batut i hi escampem els pinyons per sobre, així com els 10 g de sucre restants. Deixem reposar perquè fermenti i s'espongi, idealment fins a doblar el volum, el que pot variar en funció de la temperatura.

Un cop hagi passat aquest temps, posem la coca al forn preescalfat a 180 graus. Li haurem de tenir durant uns 25 minuts, suficients perquè ens quedi ben cuita i cruixent. Com a variacions, el Corpus proposa afegir una mica de canyella a la pasta.