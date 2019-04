El conseller de la Presidència, Elías Bendodo (PP), va anunciar aquest dimarts que el pressupost per l'any 2019 recollirà una partida de 500.000 euros, que es preveu incrementar en anys posteriors destinada a les confraries i hermandades d'Andalusia per a la restauració de les seves imatges i altres béns mobles “relacionats amb aquestes devocions”.



És la primera vegada que la Junta d'Andalusia, governada avui per una coalició de PP i Ciutadans després de 37 anys de governs del PSOE, compromet una subvenció d'aquest tipus, segons va dir el conseller, i suposa el compliment de l'acord que va signar el PP amb Vox per garantir-se la investidura de l'avui president, Juanma Moreno.

Per a Bendodo, la mà dreta de Moreno, la Setmana Santa, a més de tenir un “caràcter religiós”, és “sobretot una manifestació cultural que aquest govern té l'obligació de preservar i protegir, a més de ser un motor econòmic per la seva contribució al turisme”.



“Aquest Govern aposta sense complexos i sense cap mena d'ambages per la Setmana Santa d'Andalusia, un dels patrimonis històrics i artístics que tenim a la nostra terra. [L'Executiu] valora l'esforç que fan dia rere dia per mantenir i fer valdre aquest patrimoni, que a més treuen als carrers sense rebre contraprestació”, va dir el conseller de la Presidència, en la tradicional roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern. Aquí es poden consultar tots els acords al complet.



Aquesta claredat discursiva de Bendodo en aquest assumpte contrasta de manera evident amb el que han manifestat diferents portaveus del PP en referència a l'aplicació de la Llei de Memòria Històrica i les ajudes als col·lectius que es dediquen a això, com todoslosnombres.org (Vox, PP i Ciutadans van votar al Parlament en contra de concedir als responsables de la web una ajuda de 15.000 euros). “Gairebé amb total seguretat” en els comptes hi haurà partides per aquestes polítiques, va dir el portaveu del PP, José Antonio Nieto fa dies. “No està decidit. Dependrà del plantejament que faci la Conselleria de Cultura”, va dir Bendodo fa unes setmanes.



Cultura vol diners per a la llei, segons van dir fonts de la Junta a Público, i així ho ha reclamat a Hisenda. No obstant això, aquesta és una decisió política que prendran en última instància els líders de PP, Juanma Moreno, i de Ciutadans, Juan Marín, en funció de la pressió que faci Vox sobre aquest tema. El partit d'ultradreta, del qual depèn l'estabilitat del Govern d'Andalusia, ja ha manifestat que votarà en contra d'un pressupost que reculli partides per a aplicar la Llei de Memòria.



El PP té signat amb Vox un pacte en el qual es recullen, entre altres, aquests tres acords. D'una banda, “eliminar tota convocatòria de subvencions a persones físiques o jurídiques que no compleixi evidents finalitats d'utilitat pública i social”, i, per un altre, “promoure una Llei de Concòrdia que substitueixi a la llei de memòria històrica”. I, finalment, "donar suport i promoure les expressions culturals i populars andaluses com el flamenc o la Setmana Santa".



Malgrat el compromís, manifestat en públic i en privat, per Bendodo i per la consellera de Cultura, Patricia del Pou, per complir amb la Llei de Memòria Històrica, que està en vigor, avui dia no és clar que el Govern posi fons per a la seva execució.



L'Executiu té previst sotmetre a votació el projecte de pressupostos després de les municipals.

Concurrència competitiva



Les ajudes a les confraries suposen, segons va explicar el Govern, en un comunicat de premsa, “una primera línia de col·laboració amb aquestes corporacions religioses que tenen una forta vinculació identitària amb un gran nombre d'andalusos. Donat el seu caràcter devocional i el seu pes històric, es tracta d'una de les tradicions més importants i esteses per Andalusia i té representació en la pràctica totalitat dels municipis de la comunitat autònoma”.



“Les bases reguladores d'aquestes ajudes, que actualment es troben en fase de redacció pels serveis tècnics i jurídics de la Conselleria de Cultura i Patrimoni Històric, es duran a terme en concurrència competitiva, donant prioritat als sol·licitants que avalin la importància històrica i artística del bé a restaurar i en funció de la situació econòmica de la institució demandant”, afegeix l'Executiu a la nota.



“L'objectiu últim d'aquesta primera línia de subvenció és col·laborar amb els seus propietaris en la restauració i conservació d'aquestes obres d'art sacre, ja siguin escultures, peces tèxtils i objectes d'orfebreria que, per la seva importància històrica, artística i cultural, siguin mereixedores d'acollir-se a aquestes ajudes, que busquen la conservació d'aquest patrimoni relacionat amb la imatgeria religiosa”, diu el Govern.



Per si quedava algun dubte del compromís del president, Juanma Moreno, amb la Setmana Santa, aquesta era la seva agenda d'avui, segons va quedar recollida per l'agència Europa Press: “17,30 hores: A Còrdova, el president del PP-A i president de la Junta, Juanma Moreno, atén els mitjans de comunicació amb motiu de la seva visita a la Setmana Santa de Còrdova, en l'avinguda de l'Alcázar, cantonada amb Passatge Santa Teresa de Jornet. A continuació, visitarà la Mesquita-Catedral, on veurà la sortida de la Germanor de l'Agonia; a 18,30, visita l'església de María Auxiliadora, on veurà la sortida de la Germanor del Prendiment, i a les 19,30, visitarà la llotja d'autoritats de l'Agrupació de Germanors i Confraries, on veurà el pas de la Germanor Universitària i li passo de la Germanor de la Sang”.



"Córdoba és unes de les ciutats on es pot gaudir d'una de les millors Setmanes Santes que hi ha a Espanya", va dir Moreno, segons recull Europa Press. "La Setmana Santa està generant no només l'ona de devoció que és habitual entre molts centenars de milers d'andalusos, sinó activitat econòmica; fins ara és molt important especialment en el sector de l'hostaleria, tant d' hotels, com a restauració, que estan pràcticament fregant el 90 per cent i gaudint d'un ple que genera ocupació, riquesa i llocs de treball", va agregar el president.