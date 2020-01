El PP es querellarà contra Torrent per desobediència i contra Torra per "usurpació de funcions"

El PP es querellarà contra el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i contra la Mesa de la Cambra catalana per "desobeir" la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar a Quim Torra com a diputat. També es querellarà contra el mateix Torra per "usurpació de funcions", perquè entén que hauria d'haver deixat d'ostentar el càrrec de President.



Així ho ha anunciat la portaveu del Grup Popular en el Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, un dia després que la Mesa del Parlament acordés mantenir a Torra com a diputat amb la majoria independentista de JxCat i ERC, i el suport del PSC. El Parlament deixava així sense efecte la decisió de la Junta Electoral de Barcelona que va declarar vacant el seu escó després de la inhabilitació com a diputat que havia resolt la Junta Electoral Central (JEC).



"Presentarem una querella per desobediència contra el senyor Torrent i contra la Mesa del Parlament de Catalunya i també contra el senyor Torra per usurpació de funcions. Això ho posarem en marxa immediatament", ha anunciat la portaveu parlamentària del PP.



Álvarez de Toledo ha assenyalat a més que el PP ha sol·licitat a Torrent que convoqui ja una Mesa i una Junta de Portaveus extraordinària, de forma urgent, per "acatar el que la Junta Electoral Central i la Junta provincial de Barcelona han dictaminat".



"No hi ha un president legal en aquests moments a Catalunya", ha emfatitzat Álvarez de Toledo. Al seu entendre, atès que Torra "ja no és diputat ni president", Torrent hauria de posar en marxa els mecanismes per a una investidura amb l'objectiu de designar a un substitut.



Álvarez de Toledo ha assenyalat que el PSC es "va col·locar al costat de la il·legalitat" aquest dimarts en la Mesa del Parlament quan es va acordar mantenir a Torra com a diputat. "El Partit Socialista de Catalunya es va col·locar del costat de l'usurpador, és a dir, del costat de la il·legalitat contra la Junta Electoral i contra el Tribunal Suprem", ha denunciat.



Així mateix, ha assegurat que el PP ha rebut "amb vergonya" les declaracions de Gonzalo Boye, advocat de Torra i Puigdemont, "elogiant" a la nova fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado. "A convergència d'elogis, convergència d'interessos", ha manifestat, per a afegir que aquest tipus de comentaris el que fa és "degradar" la figura del fiscal general de l'Estat.



La portaveu del PP ha recordat que la fiscal general s'haurà de pronunciar sobre assumptes com els permisos penitenciaris sol·licitats pels presos polítics, o les peticions d'indults.

De la mateixa manera ha indicat que abans de dissabte haurà de fixar posició en relació amb el recurs plantejat per Quim Torra demanant que se suspenguin els acords de la Junta Electoral. "Exigim a la Fiscalia que empari i defensi a la JEC i no a Torra, que no faci el que el seu propi cap, el senyor Sánchez -Pedro Sánchez, president del govern espanyol-, ha fet fins ara i està fent, que és atacar a la Junta Electoral i defensar els interessos del senyor Torra i del senyor Junqueras", ha afegit.



Després d'insistir que Torra "legalment ja no és president de la Generalitat a partir de la decisió de la JEC que va avalar el Suprem, ha criticat que els mitjans de comunicació públics estatals, RNE i TVE, emetin una entrevista seva retolant "president de la Generalitat". Al seu parer, s'està "en un estat d'acceptació de la il·legalitat com si fos una cosa normal" i no ho és, atès que s'està produint un "atac a la separació de poders i al normal funcionament d'aquests poders".

Álvarez de Toledo ha afirmat que estan davant "una deriva autoritària" del president del Govern en "tres fronts": "primer en l'exaltació del Poder Executiu, segon en el sotmetiment del Poder Judicial i, en tercer lloc, en la degradació del Poder Legislatiu", ha sentenciat.



La portaveu del PP ha criticat durament el nomenament de Delgado i ha recordat que el Grup Popular ha sol·licitat la compareixença de Sánchez davant el Ple del Congrés per a explicar aquesta designació de l'exministra de Justícia.



En aquest sentit, ha assenyalat que és "urgent i imprescindible" que Sánchez ofereixi aquestes explicacions, sobretot després de dir que té un currículum "impecable". "Impecable no és ser l'instrument d'un govern per a controlar a la Fiscalia, per a controlar als procediments judicials en els quals han estat declarats culpables els seus socis i aliats", ha rematat.