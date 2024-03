La presó de règim obert de la Zona Franca entrarà en funcionament el 2026

El centre penitenciari per a presos en règim obert que s'està construint a la Zona Franca de Barcelona estarà en ple funcionament l'abril del 2026, segons les previsions el Departament de Justícia. La infraestructura tindrà 800 places en dos mòduls bessons, 400 en cadascun, en quatre planes diferents. La idea és que les obres del nou equipament acabin entre finals del 2025 i principis del 2026, i que el centre estigui en ple funcionament la primavera d'aquell any.

El futur centre penitenciari de la Zona Franca està ubicat en un solar de 6.500 m2 i disposarà d'una superfície útil d'uns 13.000 m2. Cada mòdul disposarà d'un pati com espai central i espais comunitaris i una àrea d'atenció individualitzada a la planta baixa. Acollirà els homes que ara compleixen la pena en tercer grau a les presons de Trinitat Vella i Wad-Ras, que sumen les dues una capacitat de 600 places.

A partir d'aquí, es tancarà la presó de Trinitat Vella, amb unes instal·lacions que han anat quedant obsoletes. La Generalitat entregarà l'edifici a l'Ajuntament de Barcelona, que preveu construir-hi habitatges socials. Durant la visita d'obres, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha afirmat que el centre és l'equipament penitenciari "més ambiciós" dels darrers anys i la "infraestructura física" d'un dels "grans reptes del present i el futur en l'execució penal, l'impuls del medi obert".

Les persones que compleixen la pena de presó en règim obert o tercer grau es troben en el darrer tram de la condemna, només dormen a la presó entre setmana i surten durant el dia per fer voluntariat, formar-se o treballar. Les instal·lacions del futur centre estaran especialment dissenyades per acollir aquests interns, segons la Generalitat. Ho fan amb una visió més residencial dels espais i un disseny ambiental "normalitzador", propis del compliment de la pena en tercer grau i que prescindeix dels elements de seguretat propis d'un centre tancat.

Cap al 30% de presos de tercer grau

El percentatge de persones internes classificades en tercer grau havia patit un descens des del 2020, en passar del 27,7% d'aquell any al 21,8% a mitjans del 2023. Actualment, hi ha 1.474 interns classificats en tercer grau a Catalunya, 200 més que fa nou mesos, i han passat de representar el 22% al 25,5% del total. El Departament té per objectiu continuar amb aquesta tendència a l'alça, i per això ha aprovat una Estratègia nacional d'obertalitat penitenciària, que es marca com a horitzó assolir un 30% de tercers graus en els pròxims tres anys.

Els nombre de presos classificats en tercer grau s'incrementa en tres punts i mig en nou mesos, passant del 22% al 25'5%. Ho ha anunciat la consellera @gemmaubasart durant la primera visita d’obres al futur Centre Obert de Zona Franca. pic.twitter.com/pNjKS8rkVf — Justícia (@justiciacat) March 7, 2024

El Departament assenyala que la desinstitucionalització en el medi obert genera taxes de reincidència més baixes. Segons el darrer informe del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat, el 10% de les persones que acaben la condemna en tercer grau reincideix, pel 26% de les que ho fan en segon grau. La consellera ha defensat que el medi obert és una "màquina de generació de segones oportunitats" i també una política beneficiosa per a la ciutadania.