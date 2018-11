El Messies de Georg Friedrich Händel es podrà escoltar a l'Auditori de Barcelona, el proper 27 de desembre, per iniciativa d'una associació que evita d'aquesta manera que la capital de Catalunya sigui castigada aquest any a prescindir d'aquest concert.



Es tracta d'un esdeveniment cultural que La Caixa organitza des de fa 23 anys, i que segueix fent-ho a Madrid i altres 11 ciutats espanyoles, però que enguany ha decidit prescindir del que tradicionalment tenia lloc al Palau de la Música Catalana.

Es tracta, òbviament, d'una activitat que exigeix assaig i temps de preparació i alguns dels cantaires que havien participat en anteriors edicions van posar-se en contacte amb l'entitat quan van veure, durant la passada primavera, que no havien rebut cap notificació. Va ser aleshores quan els van comunicar que aquest Nadal no hi hauria concert a Barcelona.



Un petit grup de cantaires van decidir llavors l'organització del concert de manera alternativa. Van crear l'Associació Messies Participatiu el passat mes de maig, van ampliar el grup a poc a poc i en aquests moments ja tenen 450 socis i sòcies. Les mateixes persones que aquest any participaran en la interpretació de l'obra de Händel, amb la col·laboració de L'Orquesta Ciutat de Granollers i la Coral Cantiga.

Joana Uribe, membre de la junta directiva i portaveu de l'associació, ha explicat a Públic que els ha costat prou trobar un espai amb las característiques necessàries per poder fer aquest concert i que quan van veure que era possible llogar l'Auditori pel dia 27 de desembre no van tenir dubtes.

Llaços grocs

Els directius de La Caixa, segons ha pogut saber aquest diari, van decidir suspendre el concert del 2018 a Barcelona quan van veure que entre els assistents s'exhibien llaços grocs i es van sentir crits de "llibertat".



Fonts properes a l'entitat bancària, consultades pel diari Expansión, han assenyalat que després els crits en favor de la independència que es van sentir després del darrer Hallelujah al concert al Palau de 2017, la decisió de no repetir la celebració a Barcelona va ser "immediata" i "unànime".

"És suficient aquest motiu per castigar la ciutat de Barcelona sense un concert d'aquest tipus"?, es pregunta la portaveu de l'Associació Messies Participatiu.



L'organització de l'esdeveniment alternatiu té un cost de 65.000 euros, que tenen previst recuperar amb les quotes dels socis de l'Associació, amb la venda d'entrades i amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, que han decidit patrocinar el concert.

Assaig dels membres de L'Associació Messies Participatiu / César Núñez

"El que voliem es que no es perdés un projecte cultural con aquest", ha explicat Joana Uribe, que també assenyala el que implica pels cantaires la decisió d'impulsar pel seu compte la realització del concert. "El procés de preparació ha exigit 50 hores d'assaig", en caps de setmana i en locals que han hagut de buscar per fer possible la reunió i l'activitat musical de 450 persones.



Amb la seva iniciativa, a més de fer possible el concert d'aquest 27 de desembre pretenen garantir que es repetirà el 2019 i següents i ampliar les actuacions a altres ciutats de Catalunya.