La Carme, la Sílvia, la Laia i la Natàlia han quedat poc abans de quarts de vuit de la tarda per anar al tram 2 (dels set que n'hi havia) que tenien assignat a la cadena humana per la llibertat dels presos polítics a Lleida. L'acció, convocada per Cantaires de Ponent, ha reclamat també el retorn lliure dels exiliats i la fi de la repressió de l'estat espanyol. La Carme, una de les participants al·lega que hi va perquè "és una manera més de mostrar la solidaritat amb aquestes persones mancades de llibertat. Som i serem gent de Pau i el diàleg és benvingut a casa nostra". "Us volem a casa", "llibertat presos polítics" o "ni un pas enrere" han estat les consignes que es podien escoltar entre els milers de persones presents a l'acte, que s'ha inspirat en un de semblant que es va fer fa uns mesos a Montserrat.

La cadena humana formada per unes 3.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, ha enllaçat els poc més de nou-cents cinquanta metres que hi ha entre la Plaça Paeria de Lleida i la porta dels Apòstols de la Seu Vella. En tractar-se d'una zona peatonal dins del centre històric no ha provocat problemes de trànsit. Un pilar fet pels Casteller de Lleida ha donat el tret de sortida a l'acció reivindicativa. Els membres de la cadena s'han passat de mà en mà els retrats dels polítics i polítiques privats de llibertat i dels exiliats fins que han arribat a la porta del temple lleidatà. A mesura que els retrats avançaven, la cadena s'anava desmuntant i tothom s'ha congregat davant la porta de la Seu Vella, on s'ha dut a terme una cantada de cançons reivindicatives.

Segons Jaume Añé, portaveu de Cantaires de Ponent, "una de les pitjors coses que poden passar és la normalització de la situació" dels presos i exiliats i que es doni per perduda la causa deixant de reclamar-ne la llibertat. És per això que per "mantenir encesa la flama de la reivindicació", els cantaires fan més accions a banda de la tradicional cantada de cançons de cada dilluns al vespre que ja suma 41 edicions. Añé ha volgut també destacar el caràcter pacífic d'aquestes accions assegurant que "la música i la violència estan renyides i no hi ha lloc per a cap mena de violència o insult. "Els actes que s'estan organitzant en un moment en què s'està criminalitzant el moviment independentista són de pau" ha afegit.

Els cantaires de Ponent han estat acompanyats, entre d'altres, pel grup de suport de l'exconsellera a l'exili i delegada del govern a la Unió Europea, Meritxell Serret i per Xavier Sànchez, germà de Jordi Sànchez, que ja porta gairebé 10 mesos a la presó, igual que Jordi Cuixart.

"Convertir la indignació en clam de protesta"

Sànchez ha volgut donar les gràcies a tots els lleidatans en nom del seu germà llegint un text que li ha fet arribar. Unes línies que han servit per agrair el suport de la gent de Lleida i transmetre'ls que "sent l'escalf des de Lledoners". L'expresident de l'ANC també ha destacat en el seu text que "si aquest cadena de complicitats de la societat catalana persevera, acabarà guanyant". Finalment ha demanat de "convertir la indignació en clam de protesta". Un cop acabat el discurs de Xavier Sánchez, el públic assistent l'ha acompanyat amb crits de "No esteu sols" i s'ha tancat l'acte amb El Cant dels Ocells.

La cadena humana a Lleida ha comptat amb més de 3.500 persones, moltes veïnes de Lleida però també dels pobles del voltant que han contribuït a la iniciativa. Es tracta d'una acció organitzada per Cantaires de Ponent, en col·laboració amb l'ANC, Òmnium, Centre Excursionista i Cor Plaça Paeria. Hi han participat també Ateneu Popular de Ponent, Ateneu La Baula, Castellers de Lleida, CDR, Dones Lleida, pensionistes i persones de l'Horta i comarques.