La mobilització persistent d'una part més que considerable de la societat catalana troba ressò progressivament a diferents poblacions de l'Estat. Fins ara s'han convocat actes de protesta i de solidaritat cada cop més nombrosos a ciutats com Madrid, València Bilbao, Mallorca o Màlaga, però aquest divendres s'ha donat a conèixer la conformació d'un bloc de partits sobiranistes contra la repressió i en favor de la llibertat dels dirigents condemnats pel Suprem.



Representants del Bloque Nacionalista Galego, CUP, Demòcrates, EH Bildu, Esquerra Republicana, Esquerra Valenciana, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, PDeCAT-Junts per Catalunya i Crida Nacional per la República han signat a Barcelona la Declaració de la Llotja de Mar, amb la qual es comprometen a treballar en favor del reconeixement del dret a l'autodeterminació dels pobles, la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats, les llibertats civils i polítiques i les polítiques socials i econòmiques que permetin el progrés dels nostres pobles.

Un text en el qual es remarquen els "retrocessos democràtics" viscuts en els darrers temps a l'Estat espanyol i s'apel·la a la comunitat internacional perquè "possibiliti, doni suport i promogui" les "solucions" al conflicte.



Els signants assenyalen que hi ha "contínues amenaces de suspensió de l'autonomia, l'autogovern i els drets històrics per qualsevol via", així com "intervencionisme" del Tribunal Constitucional i "una acció legislativa recentralizadora".



"L'Estat ha entrat en una etapa de regressió cap a una política de caràcter cada vegada més autoritari, menys democràtic i més repressiu", es diu en la declaració signada per les deu forces polítiques esmentades de Catalunya, Galícia, País Basc, País Valencià i Balears.

A l'acte han assistit diputats i dirigents de les formacions signants, entre els quals destaquen el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, en representació d'ERC; el conseller Jordi Puigneró i la diputada al Congrés Laura Borràs, de JxCat, el líder d'EH Bildu, Arnaldo Otegi; els diputats al Parlament Natàlia Sànchez (CUP), Antoni Castellà (Demòcrates) i Toni Morral (Crida), el líder del PDeCAT, David Bonvehí. el diputat Bieito Lobeira (BNG), Jaume Ferrà (Esquerra Valenciana), Guillem Balboa (Més Mallorca) i Damià Moll (Més Menorca)



S'ha reivindicat la ubicació de l'acte -la Llotja de Mar de Barcelona- com un símbol històric per a tota la ciutat i el Mediterrani, ja que va ser la seu dels consolats de la mar durant l'època medieval, va ser un focus de resistència durant el setge borbònic de 1714. Es dona la circumstància que el 21 de desembre de l'any passat el Govern de Pedro Sánchez va decidir celebrar en aquest lloc la reunió del Consell de Ministres. "Avui recuperem un espai que és nostre, el volem dotar de més història" acollint aquesta declaració, han dit els organitzadors de l'acte d'aquest divendres.



Altres forces com el PNB o Compromís no s'hi han adherit de moment a aquest acord, en el qual es subratlla el caràcter democràtic i pacífic de la seva acció política.



El PNB ha justificat la seva absència "per una qüestió de contingut i una altra de context", ja que considera que la declaració no té gairebé "esperit constructiu" i a més no és "el moment més oportú" a deu dies de les eleccions.