"No estic d'acord amb els discursos derrotistes que, de vegades s'instal·len entre nosaltres. No renuncio a l'autocrítica ni penso que ho estiguem fent tot bé, però vull reivindicar les nostres fortaleses". Són paraules escrites per qui va ser conseller d'Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, condemnat pel Tribunal Suprem a deu anys i mig de privació de llibertat.



Formen part de l'epíleg del seu segon llibre, Entre togues i reixes: escrits de judici i exili (Ed. Enciclopèdia) escrit des de la presó, llegit per la seva esposa, Laura Masvidal, en un acte de presentació celebrat a la sala d'actes del Col·legi d'Advocats, plena de gom a gom.

"Avui som més gent que mai i hem arribat més lluny que mai", afirma Forn en aquest mateix text, dedicat a la reflexió personal com a víctima de la repressió per la seva activitat política, i més en concret, per la seva implicació en la realització del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017.



L'ex-conseller demana que no es facin malbé "les posicions guanyades" després del referèndum del 1-O, diu que l'impuls d'aquella consulta des del Govern formava part d'"un compromís polític i personal" i nega que la sentència hagi canviat el seu pensament.

"No som un poble vençut", assegura, alhora que insisteix en que "la consciència de ser poble és més dura que mai".



Es tracta, tal com han explicat en aquest acte la periodista Mònica Terribas i l'escriptor Xavier Antich, d'un llibre ple d'anècdotes i detalls de la vida a la presó, que poden semblar insignificants, però que no ho són.

Els escrits de Forn serveixen per deixar testimoni d'un canvi, perquè la presó els ha permès participar en "un procés d'aprenentatge" i el propi judici ha servit als condemnats per reforçar una part de les seves conviccions.



És un escrit que conté el posicionament polític més recent de Joaquim Forn, ha dit Laura Masvidal.

Entre els assistents hi eren els ex-presidents Jordi Pujol i Artur Mas i un bon nombre de persones en altre temps vinculades a l'antiga Convergència i avui a Junts per Catalunya, com Xavier Trias, Neus Munté, Francesc Homs, David Madí, o Oriol Pujol. També han assistit polítics incorporats a aquest espai més recentment, com la regidora i ex-consellera Elsa Artadi, la diputada i també ex-consellera Laura Borràs, i dos ex-consellers també condemnats pel Suprem a penes inferiors i que es troben en llibertat: Meritxell Borràs i Carles Mundó.

Tots dos han pres la paraula i han recordat com van viure el judici i el seu pas per la presó. Meritxell Borràs ha posat l'accent en la duresa de les condicions de vida de les preses Carme Forcadell i Montse Bassa. I Carles Mundó ha denunciat que el judici no va ser normal, perquè la política va tenir més pes que el dret, ha parlat sobre la sensació d'impotència que es viu dins de la presó i ha dit que el llibre de Forn és "el testimoni de la injustícia".



Laura Masvidal ha tancat l'acte amb la lectura de l'epíleg, però poc abans ha assenyalat el perill que suposa per la democràcia que l'Estat s'hagi permès castigar la dissidència.