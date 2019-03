L'Ajuntament de Barcelona ha retirat aquest dijous el llaç groc que penjava de la façana del consistori com a senyal de reclamació de llibertat dels presos polítics catalans. El Govern municipal ha acatat d'aquesta manera la resolució de la Junta Electoral de la Zona de Barcelona, que havia donat l'ordre de retirada i havia exigit que es complís en un termini de dotze hores.



Fonts municipals han explicat que l'Ajuntament "vol contribuir a generar un clima de debat electoral serè i constructiu que es doni en el terreny de la política i no en l'àmbit judicial".

La Junta Electoral de Zona de Barcelona havia ordenat aquest dijous a l'alcaldessa, Ada Colau, la retirada del llaç groc, perquè considera que aquest símbol vulnera "flagrantment la neutralitat de l'Ajuntament". Segons la Junta aquest llaç exterioritza la ideologia de determinats partits i persones que concorren a les eleccions.



Durant la matinada d'aquest dijous, un grup de persones, algunes de les mateixes amb la cara tapada, havien despenjat la mateixa pancarta i agents de la Guàrdia Urbana la van recuperar poc després i van identificar cinc dels individus que havien participat en l'acció.

Torra manté les pancartes als edificis de la Generalitat

Aquest mateix dijous, el president de la Generalitat, Quim Torra, havia advertit sobre la "impossibilitat" de complir amb una altra ordre, de la Junta Electoral Central (JEC), amb la qual es reclamava la retirada de senyeres estelades i llaços grocs dels edificis públics dependents de la Generalitat.



Torra va enviar dimecres a la JEC un escrit en el qual al·legava la "dificultat legal de complir" el requeriment de retirar estelades i llaços grocs i li demanava "reconsiderar" la seva decisió.

En una visita al Port de Tarragona, Torra s'ha reafirmat en la seva negativa a retirar la simbologia al·ludida per la JEC: "Denunciem un nou intent de l'Estat per a limitar i vulnerar un dels nostres drets essencials", ha assenyalat.



"No renunciarem mai al dret a la llibertat d'expressió, ni al de protesta, ni al de manifestació", ha subratllat el president, que ha afirmat que "mantenir els llaços grocs i les estelades és llibertat d'expressió", segons que ha informat la Generalitat en un comunicat.

Torra ha tornat a demanar a la JEC que reconsideri el seu requeriment davant el que considera que és "una nova vulneració de la llibertat d'expressió i, sobretot, davant la impossibilitat que una ordre com aquesta es pugui complir".



En aquest sentit, ha al·legat que hi ha "centenars d'edificis públics i hi ha milers de funcionaris que legítimament expressen també la seva protesta i el seu rebuig" a l'empresonament i l'exili de dirigents polítics i socials, acusats d'haver impulsat la celebració del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017.



"Jo no limitaré mai la llibertat d'expressió dels funcionaris ni de cap ciutadà de Catalunya", ha insistit Torra, que ha assegurat: "En aquest país no volem viure amb por i no viurem amb por".

La JEC estudiarà el dilluns que ve el recurs de reposició del president contra la decisió de retirar símbols.

Els constitucionalistes exigeixen obediència

El partit Ciutadans (Cs), tal com ha anunciat el seu dirigent Juan Carlos Girauta, s'ha dirigit a la Junta Electoral perquè ordeni al departament d'Interior i als Mossos d'Esquadra la retirada dels llaços grocs i de les 'estelades'.



Cs, que havia reclamat aquesta mesura davant la JEC, ha reclamat a més que es doni curs del tràmit a la Fiscalia per si Torra, en negar-se a treure llaços grocs, hagués incorregut en possible "responsabilitat penal".

La portaveu del PP en el Congrés, Dolors Montserrat, també ha assegurat que la formació "posarà tots els instruments que estiguin a la seva disposició" perquè s'obeeixi a la JEC i es retirin les 'estelades' i els llaços grocs dels edificis públics.



I el PSOE també ha instat Quim Torra a retirar els llaços grocs i les estelades dels edificis públics en entendre que "la neutralitat política" és una "condició inexcusable per a la neteja del procés electoral".