Al govern d'Ada Colau se li complica l'aprovació del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any vinent, després que ERC, el principal grup del ple municipal amb 10 regidors -els mateixos que Barcelona en Comú-, hagi anunciat que votarà en contra de la seva tramitació. El "no" d'ERC es formalitzarà a la comissió d'Economia que se celebra aquest dimecres i en què el govern municipal -integrat per BComú i PSC- necessitarà de l'abstenció dels regidors de Barcelona pel Canvi i Ciutadans per aconseguir la majoria simple que permeti que els comptes puguin continuar la seva tramitació i poder arribar al plenari del 23 de desembre, on es votarien definitivament els comptes. Fa poc més de dues setmanes, ERC va abstenir-se en la votació de les ordenances fiscals, un fet que va permetre aprovar-les.



"Votarem no amb absoluta convicció i responsabilitat. El govern Colau-Collboni s’ho ha guanyat a pols en aquests dos anys d’incompliments, de menysteniment dels barris i la ciutat i per la manca de projecte i horitzó per a Barcelona, que malda per tenir-lo", ha explicat el líder republicà al consistori, Ernest Maragall. L'anunci s'ha fet en una roda de premsa davant del marcador que compta el retard en l'inici de les obres de reforma de les Rambles, que aquest dimarts arribarà als 2.000 dies. Per a Maragall, aquest retard és "inacceptable".

"No hem vist cap reacció o proposta davant del que vam dir en una roda de premsa ara fa gairebé un mes, quan vam afirmar que érem molt lluny d’aprovar els pressupostos perquè aquests eren molt lluny del que necessita la ciutat, de manera que ara ens veiem obligats a actuar en nom de l’interès general", ha assenyalat Maragall, que a més dels incompliments dels pressupostos de 2020 i 2021, ha citat diversos camps d’actuació on ERC no hi troba dedicació a la proposta de comptes del govern municipal. Com ara les accions cap a un nou model econòmic menys dependent del turisme; un nou urbanisme que creï ciutat; la transició energètica; l'àmbit de neteja i civisme o la dimensió metropolitana de Barcelona.



Tot i subratllar que el no a la tramitació no té perquè suposar un no a la votació dels comptes al ple del desembre -sempre que hi arribin-, fonts d'ERC consultades per Públic afirmen que el govern "no ha fet cap pas per negociar" amb ells, a banda de tampoc introduir modificacions als pressupostos.