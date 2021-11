El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha informat als membres del Govern que ha assolit un acord de pressupostos amb el grup parlamentari d’En Comú Podem, si bé aquesta formació matisa que es tracta d'un "preacord" per permetre'n la tramitació. Així ho ha anunciat l'executiu a través d'una nota breu aquest dilluns al matí, 30 minuts després que hagi començat el Consell Executiu extraordinari, convocat diumenge al vespre pel propi Aragonès.



El president compareixerà a Palau per explicar els detalls de l'entesa amb En Comú Podem i, alhora, la formació d'esquerres ha convocat també una reunió de la seva executiva per acabar de validar el preacord. El Govern s'ha implicat dividit en les converses d'última hora amb els comuns, després de la negativa de JxCat de negociar amb el grup que presideix Jéssica Albiach al Parlament. De fet, Junts s'havia desmarcat de qualsevol acord amb els comuns.



Després de la reunió d'aquest diumenge a la tarda, el Govern va assegurar que s'havia avançat en la negociació dels pressupostos amb els Comuns, mentre aquests van assegurar que la situació estava "estancada". En qualsevol cas, si es confirma el preacord, els comptes podran superar aquest dilluns el debat a les esmenes a la totalitat, que arrencarà a les 14h al Parlament, a l'espera que el proper 23 de desembre se celebri el ple en què es votarà l'aprovació definitiva dels comptes, després de setmanes de tramitació parlamentària.