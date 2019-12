El Govern d'Ada Colau ha aconseguit arribar a un acord amb ERC i Junts per Catalunya (JxCat) per aprovar la major part de les ordenances fiscals de 2020. Els republicans votaran a favor conjuntament amb l'executiu municipal, mentre que el grup liderat per Elsa Artadi s'abstindrà. El regidor d'Hisenda a l'Ajuntament, Jordi Martí (BeC), ha qualificat de "gran acord" amb una "majoria històrica" el pacte, que arriba l'endemà de l'acord entre el Govern de la Generalitat i els comuns per modificar la fiscalitat autonòmica:

Avui tenim un gran acord per Barcelona: aprovarem ordenances fiscals a l’@bcn_ajuntament.

66 milions més per l’habitatge i l’emergència climàtica!

Un acord d’esquerres amb una majoria històrica al #plebcn de 33 regidors. Estabilitat institucional pels grans reptes de ciutat.m pic.twitter.com/6WPFxVK8Jg — Jordi Martí Grau (@JordiMartiGrau) December 17, 2019

Un dels aspectes més destacats d'aquestes ordenances fiscals és la reducció de l'increment de la taxa de terrasses a un terç del previst, de manera que en aquells casos en què l'augment es preveia del 40% passarà a ser del 33%. També es facilitarà que el pagament sigui fraccionat: "Hem arribat a un punt d'equilibri", ha explicat la regidora de comerç i mercats, Montserrat Ballarin (PSC), que també ha afegit que es fixarà un IBI adequat als nous valors cadastrals, que serà "més just i més progressiu" i que inclourà més subvencions per a les persones que no puguin pagar-lo.



També s'incrementa la bonificació per a vehicles ecològics en el cas de l'impost de vehicles, que passarà del 25 al 50% per als ecològics, tal com havien demanat ERC i JxCat, i tira endavant la taxa de clavegueram. Queden pendents discutir les qüestions referents a l'àrea blava i verda, el recàrrec de la taxa turística que està pendent de la llei d'acompanyament al Parlament, i la taxa de residus. En total, el paquet d'ordenances que s'aprovarà divendres suposa uns ingressos de 66 milions d'euros.



Martí ha reconegut que, tot i qualificar-lo com un "pacte d'esquerres", hi ha un "clima de confiança" amb JxCat: "M'hauria d'equivocar molt per pensar que no podrem ser capaços d'arribar al punt de maduració que hem arribat amb les ordenances", ha afegit. El regidor ha destacat que aquest acord genera més estabilitat institucional, i ha considerat "indispensable" que se substitueixin els debats "encesos però que porten associats poques solucions concretes" a acords que impliquin "solucions pragmàtiques, concretes i útils per als ciutadans".