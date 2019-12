Pas endavant en les negociacions del Govern i els comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2020. Les dues parts han arribat a un acord en l’àmbit dels ingressos, és a dir, sobre la fiscalitat, que segons ha assegurat el vicepresident de l’Executiu i conseller d’Economia, Pere Aragonès, ha de permetre incrementar la recaptació anual en gairebé 543 milions d’euros. En el cas que els comptes tirin endavant, però, l’any vinent l’increment es limitarà a 173 milions, perquè no es meritarà un exercici complet.



El vicepresident ha destacat que “hem impulsat una reforma fiscal per elevar els ingressos de la Generalitat, aconseguir una fiscalitat més justa, impulsar un creixement sòlid i lluitar contra l’emergència climàtica”. Segons ha afegit, l’acord fiscal en basa en tres idees: “progressivitat, fiscalitat verda i fiscalitat justa”. A la pràctica implica rebaixar l’IRPF a les rendes més baixes i incrementar-lo a les més elevades, eliminar algunes de les bonificacions de l’impost de successions, crear nous impostos ambientals i incrementar la taxa turística, entre d’altres.



L’acord s’ha presentat després de la reunió que aquest mateix matí han mantingut el mateix Aragonès, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i els secretaris dels seus departaments -Albert Castellanos i Meritxell Massó-, per part del Govern; i els diputats Jéssica Albiach, David Cid i Susanna Segovia, per part de Catalunya en Comú Podem. El vicepresident ha subratllat que aprovar els pressupostos és una “necessitat de país”, després que no tirin endavant des del 2017 i que han aconseguit acordar que “contribueixi més qui més ingressa i els sectors econòmics que generen més beneficis”.



A nivell concret, l’acord implica canvis en sis tributs. En l’IRPF, s’incrementa el mínim exempt de 5.550 a 6.105 euros per als contribuents que ingressin un màxim de 12.450 euros, una mesura que segons Aragonès beneficiarà “més de 200.000 contribuents”. Per compensar-ho, es creen dos nous trams que afecten les rendes altes. En concret, es manté la tributació del 21,5% del tram autonòmic per a les persones que ingressin entre 53.000 i 90.000, però les que guanyin entre 90.000 i 120.000 passaran a pagar el 23,5%, dos punts més que ara. A més a més, els que ingressin entre 120.000 i 175.000 hauran d’assumir un gravamen del 24,5%, mentre que a partir dels 175.000 es manté el tipus del 25,5%. Els increments afecten unes 50.000 persones. Les dues mesures tindran bàsicament un efecte de justícia fiscal, perquè l’increment recaptació tot just se situa en uns 18 milions.



Més impacte tindrà la modificació de l’impost de Successions, en què bàsicament s’eliminen algunes de les bonificacions actuals, de manera que la recaptació creixerà en uns 190 milions anuals. El canvi implicarà que es reintrodueixin coeficients multiplicadors perquè paguin més els contribuents que rebin una herència i ja disposin d’un patrimoni elevat, i a més a més es rebaixarà la bonificació per als familiars que no siguin cònjugues, que oscil·larà entre el 60% amb 500.000 euros i el 0% a partir dels 3 milions. Els últims anys, tant la CUP com els comuns havien defensat canvis en Successions i en l'IRPF, però el Govern s'hi havia negat, cosa que no ha passat enguany.

El tercer gran canvi està vinculat als impostos ambientals, amb la creació d’un nou tribut sobre les instal·lacions que impacten al medi ambient. En concret, gravarà la producció, emmagatzematge o transformació de l’energia elèctrica, i el transport d’energia elèctrica, telefonia i telecomunicacions pels elements fixos instal·lats del subministrament d’electricitat o de les xarxes de comunicacions. En total, la previsió és que suposi una recaptació de 145,1 milions. L’altra pota en fiscalitat ambiental és la implementació de l’impost sobre emissions de CO2 als vehicles, que quan estigui plenament actiu hauria d’aportar anualment 155,5 milions.



Els altres tres canvis fiscals són modificacions en l’impost de transmissions patrimonials per fer-lo més progressiu; augmentar la tarifa i implementar un recàrrec específic de la taxa turística, el que es traduirà en quasi 21 milions anuals, i, finalment, apujar els tipus de l’impost sobre begudes ensucrades.



Aragonès ha destacat que l’acord sobre ingressos implica un “primer pas que ens ha de permetre tancar l’acord sobre les despeses”, i també ha volgut posar èmfasi que la capacitat d’actuació en matèria fiscal de la Generalitat es limita al 15% dels ingressos, ja que només poden actuar en els impostos cedits o propis. El 85% restant, segons ha declarat, “depèn d’un sistema de finançament injust i que s’ha demostrat absolutament insuficient”.

Els comuns parlen de "mur contra les retallades"

La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha definit l'acord sobre fiscalitat com un "mur contra les retallades". També ha afegit que permet deixar enrere una dècada de retallades i donar un gir social, feminista i ambiental. En canvi, la posició de JxCat, un dels dos socis de govern, no és precisament entusiasta. El portaveu parlamentari, Eduard Pujol, ha assegurat que "per responsabilitat amb el país i com a socis de Govern, donem el nostre suport a l'acord, tot i que hi ha mesures que preveu que no ens satisfan. No és 100% nostre model de societat". En concret, ha assenyalat que els genera "incomoditat" la modificació a Successions.