El preu de la llum es dispara un 27% a l'inici de 2021 en plena onada de fred

El preu de la llum s'ha disparat un 27% en aquesta arrencada de 2021, aconseguint els 16,81 cèntims per quilowatt hora (kWh) amb la tarifa regulada (PVPC), enfront dels 13,24 cèntims del mateix període de 2020, segons dades de Facua-Consumidors en Acció. Amb les dades dels primers set dies de l'any, la factura elèctrica de l'usuari mitjà se situaria en 80,71 euros, la qual cosa representa un increment del 19,3% sobre els 67,67 euros de les mateixes dates de l'any passat.

Aquesta anàlisi és sobre un consumidor mitjà de 366 quilowatts hora (kWh) mensuals i que té una potència contractada de 4,4 kW, assenyala l'organització. Aquest increment en el preu de la llum coincideix amb l'onada de fred que assola pràcticament tota la Península Ibèrica per la borrasca Filomena.



Així, el preu de l'electricitat per a aquest dijous en el mercat majorista se situa en una mitjana de 88,93 euros per megavat hora (MWh), xifra que duplica la mitjana en aquests primers dies de 2021. De fet, segons les dades de l'Operador del Mercat Elèctric (Omie), el preu superarà els 100 euros per MWh en pràcticament la meitat de les franges horàries, amb un pic de 108,97 euros per MWh entre les 20.00 i les 21.00 hores.

A això també està contribuint la pressió en els preus en el mercat del gas. Així, segons les dades de Mibgas, el preu aconseguia aquest dijous els 38,9 euros per MWh, un 22,4% més que el marcat ahir. Segons dades de Facua, la factura de l'usuari mitjà no supera els 80 euros des de desembre de 2018. El mes passat, el rebut va experimentar la seva primera pujada interanual després de 19 mesos consecutius de baixades. L'augment va ser del 7,2% per a l'usuari mitjà. Així, la factura mensual amb la tarifa mitjana del kWh de desembre de 2020 va representar 69,28 euros, enfront dels 64,62 euros de desembre de 2019.