El Primavera Sound no tornarà a Madrid perquè no té un recinte "amb garanties"

La primera edició del Primavera Sound a Madrid també va ser l'última, almenys de moment. L'organització del festival barceloní ha anunciat que cancel·la la cita madrilenya de l'any que ve després dels problemes que es van produir amb els concerts a Arganda del Rey. En un comunicat, els organitzadors apunten que, a dia d'avui, la capital espanyola "no compta amb un recinte capaç d'albergar amb garanties l'esdeveniment musical".

L'organització assenyala que "les dificultats externes" que van haver d'afrontar en la recta final de la preproducció del festival a Madrid van fer que fos "una de les edicions més complicades del Primavera Sound". Tot i això, no descarten celebrar una nova edició a la capital espanyola, però de cara al 2025.

90.000 espectadors i caos

El Primavera Sound va tancar la primera edició amb seu a Madrid amb 90.000 espectadors entre el 9 i el 10 de juny, després que el dia 8 s'hagués de suspendre la primera jornada per fortes pluges. Així, divendres van passar 42.000 persones pels diversos escenaris, i el dissabte ho van fer 48.000 per veure Rosalia, Bad Gyal o Calvin Harris entre altres.

En total, es van fer 222 espectacles repartits en una dotzena de sales i altres espais més multitudinaris de l'entorn. A les dificultats generades per la pluja es va sumar el repte logístic del desplaçament a Arganda del Rey, seu principal del festival i a 26 quilòmetres de la capital.

L'organització va habilitar autobusos llançadora gratuïts des de l'estadi Metropolitano, situat als afores de Madrid, i també des de la parada de metro d'Arganda. Però la jornada va estar marcada pels embussos a l'entrada, que van obligar a endarrerir alguns concerts, amb els accessos col·lapsats tant per vehicles particulars com públics.

"No es donen les condicions necessàries per a que Madrid tingui un Primavera Sound com es mereix el 2024"

Almudena Heredero, directora del Primavera Sound Madrid, ha assenyalat aquest divendres que tot i que el balanç va ser més que satisfactori en el terreny musical, "no es van complir les expectatives” que tenien i l'experiència del públic per determinats aspectes logístics no va ser la desitjada. En aquest sentit, Heredero ha declarat que "no es donen les condicions necessàries per a que Madrid tingui un Primavera Sound com es mereix el 2024".

Tot i això, Alfonso Lanza, director de Primavera Sound, ha declarat que seguiran estudiant la possibilitat de celebrar el festival a la capital espanyola més endavant. "Ens acomiadem, temporalment, amb un sabor agredolç, però amb la satisfacció i convenciment d'haver posat tots els nostres esforços i mitjans per a que la primera edició sortís endavant de la millor manera possible", han declarat.