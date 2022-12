El primer equipament cultural català que pots visitar lliurement amb només un codi

El patrimoni cultural de la Farga Palau de Ripoll ja és una mica més accessible gràcies a l'ús de la tecnologia. El taller ferrer, únic a Catalunya, ha incorporat un sistema d'accés autònom i lliure, amb el qual tots aquells qui vulguin visitar la Farga i conèixer com es forjava el ferro al segle XVII podran accedir al recinte patrimonial fent servir un codi que es recollirà al Museu Etnogràfic de Ripoll.

Fins ara, els visitants de la Farga Palau només podien descobrir l'espai, tancat el 1978, concertant visites guiades. Ara, amb aquest canvi innovador, l'equipament passa a ser d'ús lliure i inclou videovigilància dins les instal·lacions.

La Farga Palau de Ripoll és una farga de ferro propietat del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), que a partir d'aquest canvi es planteja incorporar el sistema tecnològic en altres equipaments. "No és un sistema nou, ja estava inventat i s'utilitza sobretot en equipaments de països nòrdics", explicava aquest dimecres al matí el director MNACTEC, Jaume Perarnau.

Entre els canvis que s'han fet per renovar la farga de ferro ripollenca s'hi inclou també la renovació de la il·luminació i de nous elements museogràfics, com ara dos vídeos explicatius que es projecten durant la visita. Es tracta d'un rentat de cara de tot l'equipament de la Farga Palau, que pot servir d'exemple per a altres equipaments petits i on no és viable econòmicament contractar personal per atendre els visitants.

La solució a una "necessitat real"

Segons la directora del Museu Etnogràfic de Ripoll, Roser Vilardell, aquesta tecnologia aporta "solucions a una necessitat real que hi havia", com era poder fer-la accessible més enllà de les visites guiades que difícilment es podien concertar amb grups grans per falta de demanda.

La implementació d'aquest nou sitema s'ha dut a terme amb un ajut d'un programa amb fons europeus per valor de 185.000 euros. El MNACTEC ha aportat 37.000 euros mentre que les despeses per l'automatització i accés a dins han estat ser de 120.000 euros.

Des de l'Ajuntament de Ripoll, el quart tinent d'alcalde, Joaquim Colomer, ha explicat que està previst condicionar l'espai exterior de les tres basses hidràuliques adjacents al museu com a espai públic de passeig i lleure. Així mateix, el consistori ha declarat que vol "seguir fent créixer" el projecte museístic de la única farga de Catalunya, i potser d'Espanya, que encara elaborava peces d'aram fins a la segona meitat del segle XX.