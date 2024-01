El primer premi del sorteig de Reis esquitxa una desena de municipis catalans

El primer premi del sorteig extraordinari de Reis 2024 d'aquest dissabte ha estat molt repartit arreu de l'Estat i ha esquitxat diversos municipis catalans. El premi gros de la Loteria del Nen està valorat en 200.000 euros cada dècim i ha recaigut sobre el 94974. A Corbera de Llobregat s'han venut unes deu sèries, i també han estat premiats Barcelona, Porqueres, Mataró, Sabadell, Montgat, Sant Vicenç dels Horts, Anglès, la Jonquera i Corbera d'Ebre.

El segon premi, valorat en 75.000 euros cada dècim, ha estat el 89634 i ha caigut íntegrament a Móstoles (Madrid). Però el tercer del sorteig de Reis també ha estat molt repartit arreu d'Espanya, i també ha tocat a Catalunya. Valorat amb 25.000 euros cada dècim, el 57033 ha caigut a Tàrrega, Montgat, Terrassa i Cornellà de Llobregat.

Les vendes del sorteig augmenten un 5,5%

Aquest any, les vendes del sorteig del Nen han augmentat un 5,45% respecte al 2023, segons les dades facilitades per Loteries i Apostes de l'Estat, que xifra en 836.492.800 euros els diners gastats. Catalunya és una de les comunitats que més diners inverteix en el sorteig de Reis, més de 100 milions, només per davant de la Comunitat Valenciana, Andalusia i la Comunitat de Madrid. Això no obstant, de mitjana els catalans són dels ciutadans de l'Estat que menys s'hi gasten, 12,91 euros de mitjana.

Llista de terminacions premiades

Les dues terminacions de quatre xifres premiades amb 3.500 euros als números del sorteig de Reis celebrat aquest dissabte, les catorze de tres xifres premiades amb 1.000 euros i les cinc de dues xifres amb 400 euros han estat les següents:

Premis de 3.500 euros a la sèrie (350 euros al desè) per als nombres acabats en: 7247 i 8172.

Premi de 1.000 euros a la sèrie (100 euros al desè) per als nombres acabats en: 507, 296, 161, 978, 872, 506, 114, 488, 730, 428, 281, 568, 644 i 598.

Premi de 400 euros a la sèrie (40 euros al desè) per als nombres acabats en: 66, 40, 32, 65 i 99.