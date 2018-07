L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) juntament amb Òmnium Cultural i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha destapat ja com serà la manifestació que organitza per a la Diada de l’11 de setembre. Es tractarà d’una manifestació que omplirà l’avinguda de la Diagonal de Barcelona des de la plaça de les Glòries fins a Palau Reial i que vol donar protagonisme a la veu i als missatges dels manifestants.



Com ja és habitual, la mobilització de la Diada es dividirà en diversos trams -enguany seran 38- i, també com en altres anys, les 17:14 hores seran un moment clau. Aquesta vegada, un petard a Palau Reial (tram 37) donarà el tret de sortida, després d’un minut de silenci, a una onada sonora que avançarà fins el tram 0, a Glòries. Amb aquesta acció es pretén omplir la Diagonal de crits convertits en un sol clam per "recalcar l’apoderament de la gent i la seva veu", com ha explicat la coordinadora de la Comissió de Mobilització de l’ANC, Elisenda Romeu, que ha afegit que "serà un 11 de setembre auster però potent".

La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, ha explicat que han volgut convertir la mobilització en "la reivindicació del mandat del referèndum" i que per això s’ha escollit per a aquest dia el lema "Fem la República Catalana. Fem el cim". Després de fer un repàs de l’evolució de les mobilitzacions independentistes des de l’any 2011 fins l’actualitat, Paluzie ha destacat que "aquesta manifestació ha de ser un punt d’inflexió que ens ha de portar a assolir el cim, que és la independència".



Per la seva banda, la vicepresidenta d’Òmnium Cultural, Marina Llansana, ha recalcat que "l’11 de setembre marcarà l’inici d’unes setmanes d’una gran mobilització" referint-se a totes les efemèrides que, en l’agenda independentista, segueixen la Diada. "Ens espera una tardor amb unes setmanes molt intenses per recordar tot el que ha estat capaç de fer aquest poble i per denunciar la vulneració dels drets fonamentals que es viu a l’estat espanyol".



Durant l’acte Roger Español, que va perdre un ull el dia 1 d’octubre, l’actor Joan Lluís Bozzo i els membres que van integrar una mesa el dia del referèndum han cridat a la participació en la manifestació. Español, a més, ha fet una petició a les forces de seguretat perquè "portin el número d’identificació”. La presentació ha conclòs amb la inauguració del web d’inscripcions per a la Diada, que s’ha estrenat en directe.