La primera fase del passeig a la Gran Via que connectarà amb les Glòries costarà 11,41 milions

La primera fase del futur passeig verd a la Gran Via de Barcelona, que connectarà amb el Parc de les Glòries, disposa d'un pressupost d'11,41 milions d'euros. Es preveu que les obres arrenquin a principis del 2024 i que tardin un any en completar-se.

La infraestructura s'ubicarà entre els carrers Badajoz i Bilbao. Aquesta primera part s'ocuparà de l'àmbit de muntanya del passeig, però quan finalitzi s'abordarà la urbanització de l'àmbit mar i els desdoblament dels rails del tramvia.

La voluntat de l'Ajuntament de Barcelona és convertir el verd en el "protagonista" d'aquest passeig de 21 metres d'amplada, amb molts arbres, espais per seure, zones de joc i mobiliari lúdic. A més, volen que aquest tram esdevingui "un nou espai ciutadà" que faciliti la comunicació entre barris.

Com serà el nou passeig?

La transformació de la Gran Via suposarà la renovació de gairebé 70.000 metres quadrats i la idea és plantar 400 arbres que ofereixin ombra a les zones delimitades de joc i estada.

La vorera a la banda dels habitatges serà de 5,25 metres, una xifra que s'ampliarà fins als 7,35 metres quan no s'utilitzi un carril en plataforma única que permetrà el pas de bicicletes, el trànsit veïnal i els vehicles de serveis.

El passeig inclourà zones de joc i d'estada

A l'altra banda, la del centre comercial, hi haurà una vorera de 4 metres i un carril d'ús local i bicicletes i un espai per al tramvia desdoblat i busos en doble sentit. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol prioritzar la mobilitat "sostenible" i l'ús ciutadà, deixant enrere els antics vuit carrils per a vehicles que hi havia abans de la construcció dels túnels.



El projecte preveu utilitzar materials de baix impacte mediambiental, s'afavorirà la gestió de l'aigua i l'enllumenat serà "de proximitat i a escala humana".

La segona part del projecte, que arrencarà un cop finalitzi la primera, correspondrà a la urbanització de l'àmbit mar i al desdoblament de les vies del tramvia. Es preveu que aquesta fase acabi la primavera de 2026, moment en què haurà finalitzat tota la urbanització.