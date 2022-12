La propera promoció de Bombers tindrà una reserva per intergrar fins a 96 dones

La propera promoció dels Bombers de la Generalitat de Catalunya reservarà un 40% de les places a dones. Es tracta d'una reserva per integrar fins a un màxim de 96 persones del global de 240.



El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat oficialment aquesta mesura aquesta tarda de dilluns. Ho ha fet un cop s'ha desenvolupat un paquet de mesures per avançar en la igualtat de gèneres en el cos.



En aquest sentit, s'implantarà un conjunt d'accions. I no seran accions només relatives a l'accés, sinó també pel que fa a les condicions de treball i la condició laboral, la formació o les infraestructures.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i la bombera Mari Muñoz, en la presentació de les mesures per avançar en la igualtat de gènere al cos de Bombers. — Albert Segura / ACN

Una d'elles i que ja s'ha detectat en l'anàlisi prèvia seria la necessitat d'adaptar els vestidors dels parcs d'arreu del país per acollir tant homes com dones. Paral·lelament, es dissenyarà un protocol específic sobre l'assetjament sexual al cos de Bombers.

"Revertir una injustícia històrica"

El conseller Joan Ignasi Elena ha defensat en roda de premsa que la finalitat és "revertir una injustícia històrica". "Per una raó de justícia, però sobretot d'eficàcia", ha destacat. "El cos de Bombers té prestigi en el nostre país, perquè fa molt bona feina i la podrà fer millor amb un cos més divers i amb més efectius", ha argumentat el responsable.

Elena també ha subratllat que "les mesures permetran avançar cap a la igualtat de gènere". "Com més s'assemblin a la societat a què serveixen els cossos d'emergències, més eficaços seran", ha defensat. Aquest és el primer conjunt de mesures que s'aplica a Bombers i vull agrair als que ho han fet possible", ha remarcat el conseller.

L'assessora en Polítiques de Seguretat i Perspectiva de Gènere d'Interior, Alba Alfageme, ha reivindicat en la roda de premsa que "cal visibilitzar les dones perquè esdevinguin referents". "Que les nenes i joves vegin que també és possible. Hem de construir miralls", ha argumentat.

El cap de Bombers, David Borrell, ha defensat que en el Pla 2025 s'incorpora, "com a un objectiu estratègic més, transformar l'organització del cos en perspectiva de gènere impulsant el pla d'igualtat".

"Estem fent un treball de revisió de les proves físiques per a totes les categories, i s'anirà adaptant, qualsevol persona que superi les proves físiques serà apte per a desenvolupar la feina amb normalitat", assenyala el cap de Bombers. En aquest sentit, assegura que els sindicats no s'han oposat als canvis incorporats per facilitar la igualitat progressiva entre homes i dones, i que en l'àmbit intern el tema s'acorda amb naturalitat.

Per la seva part, la sotsinspectora de Bombers, Mari Muñoz, ha remarcat que les mesures serviran "per revertir allò que durant molts anys no se'ns ha permès a les dones".

Amb l'aplicació de la mesura de reserva d'un 40% de places, Interior vol revertir la baixa representació femenina actual en els Bombers de la Generalitat, de només un 2%. En la mateixa línia, la mesura ha de permetre avançar de forma efectiva cap a la igualtat i la paritat, a la vegada que s'accelera el reequilibri de gènere en la composició de les plantilles.

A la darrera convocatòria d'accés es van inscriure un total de 422 dones, una xifra notablement més alta que a la convocatòria anterior (amb 301 dones inscrites) i a la del 2019, on van ser 231 les dones que van optar a una plaça al cos.

'Necessitem bomberes com tu'

El departament d'Interior, a través de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, va iniciar fa una setmana la difusió d'una nova campanya publicitària amb l'objectiu d'augmentar la feminització dels Bombers de la Generalitat. En concret, la campanya Necessitem bomberes com tu busca augmentar el nombre de dones que es presentin a la propera convocatòria d'accés al Cos.

Cartell de la campanya 'Necessitem Bomberes com tu'. — Generalitat

Està previst que el Govern publiqui una nova convocatòria per accedir a l'escala bàsica de Bombers de la Generalitat el primer trimestre del 2023. I que es farà amb l'aplicació per primera vegada d'aquesta reserva del 40% de places per a dones.

La nova campanya publicitària es difon per diversos canals: televisió, ràdio, mitjans digitals, xarxes socials, premsa escrita i exterior. Igualment, Interior ha habilitat el lloc web gencat.cat/bomberes, on es poden consultar els requisits de la convocatòria d'accés al Cos i els terminis (un cop estigui publicada), així com d'altres informacions d'interès i els materials de la campanya publicitària.