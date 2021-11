La protesta pública segons Banksy

"El grafiti és una de les poques eines que tens si no tens gairebé res. I fins i tot si no se t’acut cap imatge per solucionar la pobresa mundial, pots fer somriure a algú mentre fa pipí", va escriure Banksy al seu llibre Banging your head against a brick wall el 2001. Aquest artista, del qual encara no se’n coneix la identitat només que és britànic, és un dels màxims exponents de l’art de carrer, i curiosament, malgrat criticar durament el capitalisme les seves obres es venen per milers, fins i tot milions d’euros.

Amb les seves pintades al carrer el britànic ha denunciat per mig món el consumisme, la globalització, la pobresa, la guerra i el poder. El seu art és directe i fuig de complicacions, el que compta és fer arribar el missatge i despertar reflexions. Sovint utilitza elements o figures universals comprensibles per a tothom com per exemple, les rates. De fet, en té una d’icònica que va pintar en un edifici a Los Àngeles que porta per títol Out of Bed Rat, i que ara es pot visitar a Barcelona a la mostra BANKSY. The Art of Protest. L’exposició és una producció de la promotora d’esdeveniments Sold Out i es pot visitar al Disseny Hub Barcelona després de pagar una entrada que costa 16 euros i mig. Ara bé, la rata més cèlebre de Banksy, juntament amb Pissing Guard una altre de les peces icòniques i originals de la mostra, es poden gaudir gratuïtament al vestíbul per accedir a l’exposició. (L’afició de Banksy per les rates s’explica per l’admiració que té el britànic per Blek le Rat, un dels pioners de l’art de carrer).

Una de les icòniques obres de Banksy de reivindicació revolucionària i pacifista. — L.P.

BANKSY. The Art of Protest reuneix més de 70 obres originals de Banksy, procedents de col·leccions privades de tot el món, i si bé no es tracta d’una exposició autoritzada per l’artista, el muntatge recrea l’estudi de Banksy, i exposa peces en diversos formats (fotografies, gravats, serigrafies, audiovisuals…), el recorregut distribuït per eixos temàtics culmina amb una experiència en realitat virtual. De les fotografies presents al muntatge destaquen les cedides en exclusiva per Steve Lazarides, amic, fotògraf personal i primer agent de Banksy, qui després de més de 10 anys treballant amb l’artista, va reunir un arxiu fotogràfic que permet seguir l’evolució de la carrera de Banksy arreu del món.

Nachkebiya: "Banksy ha adquirit la categoria de fenomen i és un dels artistes més brillants i importants del nostre temps"

Els treballs presents a la mostra recullen el més granat de la seva iconografia, nodrida de personalitats com la Reina d’Anglaterra, Lenin, John Travolta, Mickey Mouse, el pallasso de Mc Donald’s o fins i tot el mateix Jesucrist. Representant aquestes figures fora del seu context habitual, Banksy transmet el seu missatge, de vegades amb més humor, d’altres amb més mala llet però també amb tendresa, com va fer a una de les seves obres més populars, Nena amb globus.

L'Exposició sobre Banksy recull 70 0bres originals de l'artista al Disseny Hub de Barcelona. — L.P.

Qui és Banky segueix sent un misteri, en paraules d’Alexander Nachkebiya, comissari de l’exposició: "Banksy ha adquirit la categoria de fenomen i és un dels artistes més brillants i importants del nostre temps. El seu treball és un desafiament al sistema, una protesta, una marca extremament ben construïda, un misteri, una desobediència a la llei… Volem que cada visitant d’aquesta exposició pugui resoldre per si mateix qui és realment Banksy: un geni o un gamberro?, un artista o un empresari?, un provocador o un rebel?".