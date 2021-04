PSOE i Podemos avancen en gravar l'habitatge buit i frenar els desnonaments mentre segueixen blocats amb els lloguers

La negociació de la llei d'Habitatge segueix condicionada per les diferències entre el PSOE i Unidas Podemos en matèria de regulació dels lloguers (els socialistes no renuncien a la seva proposta d'incentius fiscals i la formació morada recorda que no posar sostres als preus és un incompliment de l'acord de coalició), però avança.



Aquest dimarts s'han tornat a reunir els equips negociadors dels ministeris de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i de Drets Socials i Agenda 2030, una trobada durant la qual s'han constatat alguns avanços en matèries com la mobilització de l'habitatge buit o la prohibició dels desnonaments de famílies vulnerables sense alternativa residencial.

Davant la persistència del bloqueig en matèria de regulació dels preus del lloguer, sembla que la negociació ha trobat una 'via de sortida' per treure les converses del punt mort en el qual es trobaven: tancar altres punts de la norma al marge dels lloguers, que continua sent el principal escull i risc perquè les negociacions puguin acabar encallant-se.



En aquest sentit, en la reunió d'aquest dimarts fonts de tots dos ministeris han explicat que s'està avançant en la creació d'un impost als habitatges buits, una taxa que es materialitzarà a través d'un recàrrec de l'IBI. Des de fa algun temps, Transports està treballant en una proposta per definir primer i de manera clara què s'entén com a habitatge buit i, després, facilitar les actuacions dels ajuntaments per poder incrementar l'Impost sobre Béns immobles (IBI) fins al 50% en els casos que es determinin.

Per avançar en aquesta mesura, pròximament hi haurà una reunió amb el Ministeri d'Hisenda per definir i apuntalar el recàrrec que donarà lloc a aquest nou impost. També s'han constatat alguns avenços en matèria de prohibició de desnonaments de famílies vulnerables sense alternativa residencial.



La idea amb la qual es treballa és la de traslladar el mecanisme adoptat durant l'estat d'alarma a la futura norma en termes similars, com havia demanat Unidas Podemos. Aquesta fórmula consistiria al fet que els jutjats es vegin obligats a sol·licitar un informe preceptiu en els processos de desnonaments als serveis socials, que al seu torn determinaran si existeix una situació de vulnerabilitat i, en aquest cas, les comunitats autònomes tindran l'obligació d'oferir una alternativa residencial digna. També pròximament se celebrarà una reunió amb el Ministeri de Justícia per afinar aquesta eina antidesnonaments.

"Voluntat inequívoca d'acord"

Fonts del Ministeri de Transports van confirmar avenços i van qualificar la reunió de "cordial, positiva i propositiva". Admeten que continua havent-hi discrepàncies en si penalitzar els habitatges buits amb un impost, com proposa Unidas Podemos; o amb una recàrrega de l'Impost de Béns immobles (IBI). No obstant això, segons fonts de Transports, sembla que l'opció amb la qual pot arribar-se a un consens passa per agreujar i IBI quan la llei defineixi clarament el concepte de "habitatge buit", ja que és una cosa que ara es pot aplicar, però els ajuntaments no ho fan per no tenir clar quan poden aplicar-ho.



També s'admeten avenços en com abordar els desnonaments i creuen que la reunió amb Justícia per delimitar la seva plasmació a la Llei d'Enjudiciament Civil pot ser un avenç. En aquest sentit, assenyalen des del Ministeri, també es veu factible aconseguir un acord i que les mesures que s'adoptin tinguin plena seguretat jurídica.

Pel que fa a l'escull principal de la llei, és a dir, la regulació dels lloguers, no es va abordar en profunditat a la trobada, però es mantenen les diferències entre totes dues parts. No obstant això, serà objecte d'una pròxima reunió si se superen aquests dos esculls.



El que sí que van assegurar fonts del Ministeri de José Luis Ábalos és que "hi ha voluntat inequívoca d'aconseguir un acord" i, per a això, s'han emplaçat a pròximes reunions. Això sí, de moment no es vol parlar de quan arribarà per fi aquesta llei a la taula del Consell de Ministres.

La regulació dels preus del lloguer no sols continua sent el principal obstacle que manté allunyats al PSOE i a Unidas Podemos, sinó que amenaça de dinamitar tots els avanços que s'aconsegueixin si, com sembla, finalment es deixa com un dels últims punts de la negociació.

Per al departament dirigit per Belarra és una línia vermella que infringiria l'acord de coalició signat entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, per la qual cosa, insisteixen, no renunciaran a la seva exigència de posar sostre als lloguers. També es troben bastant allunyades les posicions sobre com i fins a quin punt els grans propietaris s'han d'involucrar en el sosteniment i ampliació dels parcs públics autonòmics d'habitatge. La formació morada denúncia que el PSOE continua sense acceptar la proposta d'Unidas Podemos que aquests destinin al lloguer social el 30% del seu parc.