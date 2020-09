Puigdemont aposta per "una resposta de país" que inclogui totes les forces democràtiques si inhabiliten a Torra

L'expresident de la Generalitat i líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha evitat pronunciar-se sobre si es presentarà a les primàries del seu partit per ser candidat a les pròximes eleccions. "No és el moment de prendre cap decisió", ha respost en una entrevista a Catalunya Ràdio. I s'ha limitat a afirmar que treballarà "des del lloc on sigui millor fer possible" una república independent. Davant la possibilitat inhabilitació ferma del president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit que seria una "salvatjada democràtica" i ha demanat una "resposta de país" apel·lant al suport de les forces democràtiques no independentistes. Segons ha assegurat, ell donaria suport al president José Montilla si es trobes en aquesta situació.

En relació a la probable inhabilitació ferma del president Torra per mantenir la pancarta en favor dels "presos polítics i exiliats", Puigdemont ha defensat que cal una "resposta de país" perquè es tracta d'una situació que concerneix tota la societat.



Segons ha dit, si fos José Montilla la persona inhabilitada per una pancarta com aquesta, ell estaria "incondicionalment al seu costat". Puigdemont ha denunciat que Torra està "amenaçat" pels poders de l'estat per exercir un dret fonamental i ha fet una crida a les forces democràtiques no independentistes.

Puigdemont ha recordat que el congrés de JxCat encara no ha culminat i que, per tant, no estan convocades les primàries per escollir els candidats a les pròximes eleccions. En aquest sentit, ha considerat "prematur" parlar de les seves intencions. "Jo el que vull fer és tornar a casa amb una república independent. Treballaré des del lloc on sigui millor per fer-ho possible. I el millor lloc per fer-ho possible, el decidiré en el moment de prendre la decisió", ha afegit deixant tots els escenaris oberts.



A més, Puigdemont ha afegit que, en les seves circumstàncies, no pot fer plans a llarg termini perquè amb una setmana "pot canviar tot".

Pel que fa a la unitat de l'independentisme, Puigdemont ha destacat que malgrat les "profundes discrepàncies" han estat capaços de posar-se d'acord "per fer grans coses" i, en aquest sentit, s'ha mostrat "molt optimista" que seran capaços de tornar-ho a fer en el futur.



Sobre el procés per assolir la independència, Puigdemont assegura que "aquesta història l'hem de fer a milions de mans. O es coral i col·lectiva o no és. Qui pretengui ser hegemònic per tirar endavant ell sol, i parlo per tothom, no és honest perquè no podrà ser. És legítim tenir una hegemonia partidista però no és útil en el procés de la independència".

I preguntat per les declaracions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en què acusa l'independentisme de judicialitzar la política, Puigdemont ha respost que té "una barra molt gran". "Voler expulsar-se responsabilitats potser s'entén però voler culpar-nos a nosaltres que som les víctimes, és d'una barra sideral", ha conclòs.