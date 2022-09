Puigneró fixa el debat de política general com a "data límit" per encarrilar el traspàs de Rodalies

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, insta l'executiu espanyol a aclarir ja si vol traspassar el servei de Rodalies de manera "definitiva i integral" a la Generalitat, l'endemà que una avaria en el servei de telecomunicacions obligués a paralitzar durant tres hores la xarxa de trens de Renfe a Catalunya. "Estem oberts a arribar a aquest acord, però és que tinc la sensació que no hi ha aquesta voluntat política i jo ja m'he cansat d'esperar", afirma en una entrevista amb l'ACN.

Després d'un any en qual les converses no han avançat, Puigneró ha fixat el debat de política general que se celebrarà el 27 i el 30 de setembre com a "data límit" per encarrilar la negociació. L'avaria d'aquest divendres, amb el conseqüent caos que va generar al servei, va generar indignació entre les autoritats catalanes i els usuaris.

El novembre passat, després d'una reunió de la comissió bilateral d'infraestructures, Puigneró va afirmar que s'havia iniciat el camí cap al traspàs "integral i definitiu" de Rodalies. Pràcticament un any després que es fixés la creació del grup que havia d'estudiar-ne la viabilitat, el vicepresident afirma que la negociació "no avança adequadament malgrat tota la feina que s'ha fet" i insta el Govern espanyol a "passar a l'acció".

Després de l'anunci de la comissió bilateral d'infraestructures del novembre, la negociació "no avança"

En concret, demana el PSC que doni suport de les propostes de resolucions que presentarà Junts per Catalunya al debat de política general en favor del traspàs. El titular de Territori diu que en funció de la resposta socialista a les propostes es farà palesa la intenció del govern espanyol i avisa de les conseqüències d'una negativa. "A partir d'aquí em sentiré deslligat d'aquella bona voluntat que ens vam expressar tots plegats en la comissió bilateral ara fa ara fa un any", ha dit.



Encara que es tracta "d'un traspàs complex", Puigneró assegura que el principal escull no és tècnic ni pressupostari. "Si hi ha voluntat política, tot és possible", insisteix. Puigneró es mostra obert a optar per un "model consorciat entre administracions", tal com es va fer amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i remarca que "no és un tema de color polític" sinó de "gestionar des de la proximitat el servei", tal com es fa amb el Metro o amb Ferrocarrils de la Generalitat. Sí que tanca la porta a assumir un traspàs on no hi ha "vies, catenàries, trens, estacions, o personal, perquè llavors no es pot gestionar un servei".

Batec promourà accions de desobediència civil

D'altra banda, l'organització juvenil Batec s'ha compromès a participar i promoure accions de desobediència civil "per construir un país on valgui la pena viure". En un comunicat han anunciat que engeguen una nova campanya sota el lema "Amb l'estat espanyol no tenim futur". Fins ara la plataforma s'havia centrat en criticar les deficiències de Renfe a Catalunya i a reclamar el traspàs de competències i més inversions.

Segons expliquen, amb aquesta nova campanya volen "evidenciar les poques perspectives de futur dels joves en el cas que els Països Catalans continuïn lligats a l'estat espanyol durant més temps".

Entre les qüestions que assenyalen hi ha l'elevat atur juvenil, l'increment dels preus de l'energia, la situació de la llengua catalana i la "repressió sistemàtica" per part de l'Estat. Batec ha fet una crida al jovent independentista a "organitzar-se i participar del teixit associatiu del país".