Batec obre portes en diverses estacions en la jornada de vaga de pagament a Rodalies

Renfe ha assegurat que el seguiment de l'acció impulsada pel moviment Batec per no pagar en accedir a Rodalies és "mínim". Tot i això, ha indicat que han precintat torns a les estacions de Badalona, Vilassar, Granollers Centre, Sabadell Centre, Sant Feliu i Calella. Els impulsors de l'acció fan una crida a deixar de pagar els bitllets de Renfe a partir d'aquest dimecres davant la "greu" situació del servei. Renfe ha explicat que les denúncies per no pagar seguiran el procediment administratiu pertinent.

La companyia ha recordat que l'òrgan sancionador i recaptador en les denúncies és la Generalitat i ha assegurat estar a l'espera de les indicacions que els puguin donar des del Departament de Territori, com a titular del servei, i l'ATM, com a responsable tarifari. A més, ha indicat que Mossos enviarà un agent al centre de control de seguretat de Renfe a Clot-Aragó, que determinarà les accions a fer en tot moment.

D'altra banda, ha apuntat també que el pagament del bitllet inclou l'assegurança obligatòria de viatgers. Renfe ha assegurat entendre que els viatgers puguin protestar i reclamar millores en el servei, però ha afegit que disposen de "multitud" de canals per fer-ho. També ha defensat que la companyia està fent un "important" esforç d'inversió per millorar el servei de Rodalies.

La setmana passada es va presentar aquest moviment juvenil, anomenat Batec, amb l'objectiu de denunciar la "greu" situació del transport de Rodalies i altres "dificultats" de l'Estat, com l'accés a l'habitatge o a una feina en bones condicions. Els seus impulsors feien una crida a deixar de pagar els bitllets de Renfe a partir de l'11 de maig. "Perquè l'Estat espanyol compleixi amb Catalunya hi ha de perdre alguna cosa. Fins que no paguin, no paguem", ha defensat un dels seus portaveus. Segons han explicat, Batec vol ser "un nou espai mobilitzador" davant les "crisis" de l'Estat, impulsat per joves del teixit associatiu català.