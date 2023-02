Quatre doctorandes denuncien l'assetjament laboral per part d'un catedràtic de la UPF

Quatre doctorandes han denunciat assetjament laboral per part d'un catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) del Campus de la Ciutadella ha detallat en un comunicat que els fets haurien passat durant el transcurs del seu doctorat.

El sindicat també detalla que les dones van comunicar la situació al centre. No obstant això, no van rebre "cap resposta efectiva" per part d'aquest, per la qual cosa considera que la universitat és còmplice.

La universitat ha respost ara que s'ha obert un expedient informatiu al catedràtic, i que se'n fa el seguiment corresponent. "La UPF va tenir coneixement d'aquest cas fa uns dies i va activar els procediments interns oportuns, si s'escau, es faran les actuacions que siguin pertinents", ha subratllat en una piulada.

El sindicat destaca que el testimoni de les quatre dones del Departament de Medicina i Ciències de la Vida no és exclusiu i que "altres investigadores de la universitat també han patit situacions similars". En aquest sentit, el SEPC ha donat el seu suport a les víctimes i els ha ofert "ajuda per tot el que calgui".

"Aquest no és el primer cas de violència masclista a la UPF, però de nou ens trobem amb una universitat inactiva que, lluny d'oferir una solució a les víctimes i plantar cara al catedràtic, es desentén de les agressions amb excuses buides, cosa que la converteix en còmplice", lamenten en el seu fil a Twitter.

Puntualització sobre l'assetjament

En una piulada posterior, el SEPC UPF Ciutadella ha detallat que "en cap moment s'ha esmentat que s'hagi patit assetjament sexual" en el cas en concret i demanen "no confondre termes ni fer acusacions poc fundades", subratllen. També preguen que no es "banalitzi amb el patiment aliè ni es creï rumorologia" al respecte.

"Vam aprofitar per posar en relleu la situació d'inseguretat que genera per a les dones el fet de no rebre una resposta ràpida a una denúncia per assetjament", afegeixen en un nou fil a la xarxa social.