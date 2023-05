Quins són els municipis catalans amb major i menor renda per habitant?

Matadapera i Lloret de Mar són els dos municipis catalans amb més de 5.000 residents que tenen una major i una menor renda per habitant. De fet, la població del Vallès Occidental més que duplica la de la Selva en aquest paràmetre. Segons les dades de la Renda familiar disponible bruta a Catalunya el 2020 que ha publicat l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) aquest dimecres, la renda per habitant de Matadapera va enfilar-se a 28.100 euros aquell any, mentre la de Lloret tot just era d'11.400. La mitjana catalana va situar-se en 17.600 euros.

En un any marcat per la irrupció de la pandèmia de la Covid, globalment la renda va caure a la immensa majoria de municipis i comarques, si bé va fer-ho a intensitats molt diferents. Darrere de Matadapera, el municipi amb més de 5.000 empadronats amb major renda per habitant és Sant Just Desvern (26.800 euros), per davant d'Alella, Cabrils i Premià de Dalt, els tres al Maresme, amb 26.400, 25.700 i 25.300, respectivament.

A la cua, a Lloret el precedeixen Ulldecona (Montsià, amb 11.700 euros) i Roses (Alt Empordà, 11.900 euros). Altres municipis amb renda baixa són Aitona (Segrià 12.000 euros), i Salt (Gironès) i la Pobla de Mafumet (Tarragonès), ambdós amb 12.100 euros per habitant. En relació amb l'any anterior, la majoria dels municipis estudiats (397 dels 459) han registrat una disminució de renda familiar disponible bruta per habitant. Entre la resta, tan sols quatre s'han mantingut estables i 58 l'han incrementat.



Les capitals de província es troben en la franja mitjana-alta de la taula, però amb notables diferències entre elles. Barcelona registra una renda familiar disponible bruta de 20.900 euros, la de Girona és de 16.700 euros, a Lleida baixa als 16.300 euros, mentre a Tarragona baixa fins als 15.900 euros.

El Barcelonès, la comarca amb major renda

A 12 comarques i Aran la renda per habitant va baixar més que la mitjana catalana (‑3,8%). Estan encapçalades per l'Alta Ribagorça (-8,3%), seguida d'Aran (-6,1%), l'Alt Urgell (‑5,9%), el Pallars Sobirà (-5,6%), el Barcelonès (-5,3%) i el Gironès (-5,1%). A l'altre extrem trobem una comarca amb creixement positiu, el Pla d'Urgell (1,4%). I dues amb una renda que es va mantenir estable, la Ribera d'Ebre i el Pla de l'Estany (0,0%).

El Barcelonès, amb 19.400 euros l'any 2020, supera en un 10,4% la mitjana catalana (17.600 euros) i va continuar sent la comarca catalana amb la renda per habitant més elevada. La segueixen el Baix Llobregat (18.300 euros), el Vallès Occidental (18.100), el Garraf (18.000), el Maresme (17.900) i el Vallès Oriental (17.600).

Renda familiar disponible bruta per habitant en milers d'euros. — Idescat

A l'extrem oposat, el Montsià, amb 12.900 euros, va ser la comarca catalana amb una renda per habitant més baixa. La segueixen l'Alt Urgell i la Noguera, ambdues amb 13.800 euros. I també cal remarcar la Terra Alta o l'Alt Empordà, amb 14.000 euros.