"Rata contagiosa": la lamentable pintada al cotxe d'una doctora de Barcelona

En plena pandèmia pel coronavirus, els missatges d'assetjament a treballadors que estan en primera línia, especialment els sanitaris, s'han estès aquestes últimes setmanes. És el cas d'una ginecòloga de Barcelona, ​​que s'ha trobat un indignant missatge en el seu vehicle quan es disposava a agafar-lo per anar a la feina. Segons recull EFE, li van escriure "rata contagiosa" al lateral del seu cotxe, que es trobava dins del garatge de la comunitat en la qual resideix.



Tot i que la solidaritat apareix a diari als balcons, metges, infermers i treballadors de supermercats són objecte d'atacs per ser considerats una amenaça de contagi. Nombrosos veïns s'han sumat a penjar cartells a les zones comunitàries del seu edifici demanant a aquests treballadors que abandonessin les seves cases.



L'últim cas viral, és el d'una treballadora de supermercat de Cartagena, Múrcia, que va rebre una petició veïnal anònima per sota de la porta perquè abandonés el seu habitatge "pel bé de tots".

La nota que es va trobar i la seva resposta. / Miriam Armero

Els infermers condemnen el "repugnant fustigament"

El Consell General d'Infermeria ha condemnat la "repugnant" hostilitat d'alguns veïns "ignorants" contra treballadors sanitaris als que "fustiguen" amb cartells amenaçadors perquè abandonin els seus habitatges mentre duri l'epidèmia per la Covid-19, per por de ser contagiats.



Històries com la de Jesús, un metge de Tenerife resident a Alcázar de San Juan, Ciudad Real, que fa tres dies, en tornar a casa després d'una guàrdia, es va trobar amb un cartell anònim en què algun veí li agraïa els seus serveis, però el convidava a abandonar l'habitatge i a buscar un altre allotjament davant el risc que contagiés nens i grans. "Em vaig sentir trist en llegir el cartell, després d'estar un mes partint-me l'esquena a l'hospital", reconeix el sanitari, però també valora el suport rebut i el comportament "genial i exemplar" de la majoria de la ciutadania.



Així mateix, la Policia Nacional va anunciar aquest dimarts que perseguirà com a delictes d'odi els missatges contra treballadors exposats al coronavirus.