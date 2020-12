Regularan els accessos al Montseny i Sant Llorenç del Munt i l'Obac el 7 i 8 de desembre

La Diputació de Barcelona ha anunciat que, dilluns i dimarts, es regularà l'accés de vehicles als parcs naturals del Montseny i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Coincidint amb el pont de la Puríssima i ja que són dies en què no hi ha confinament municipal, la regulació vol evitar una afluència massiva de visitants. Les mesures de mobilitat s'ajusten a les dictaminades pel PROCICAT per aquests dies. Així la restricció serà similar que es va instaurar el cap de setmana del 24 i 25 d'octubre, destinada a resoldre els problemes de caràcter social i mediambiental provocats per la sobre afluència de visitants i que afecten especialment els 18 municipis del Parc Natural del Montseny i els 12 del de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Alguns dels punts del Parc Natural del Montseny on es regularan els accessos s'han desplaçat per facilitar l'accés als equipaments d'hostaleria i restauració que es troben situats al centre d'algunes poblacions situades dins els parcs. Concretament s'ha desplaçat els punts de regulació per accedir a Santa Fe del Montseny passat el nucli de Campins, el de la Plana del Coll passat el nucli de Mosqueroles, i l'accés a Collformic passat els nuclis de Montseny i el Brull.

Regulació quan els aparcaments estiguin plens

La regulació d'accessos als punts més freqüentats d'aquests parcs s'establirà en el moment que les zones d'aparcament existents arribin a la seva plena capacitat. En el cas del Montseny hi ha actualment 1.174 places d'aparcament i fora d'aquest àmbit 609 places ampliables fins a un total de 1.381 places.



Durant els dos dies funcionarà el servei del Bus Parc del Montseny i Sant Llorenç del Munt i l'Obac, amb serveis regulars cada hora entre les 8.30 h del matí des de l'Estació del Nord de Terrassa fins a Coll d'Estenalles, Mura i Talamanca, i des de les 8.10 del matí des de l'estació de ferrocarril de Sant Celoni fins a Santa Fe del Montseny i Fontmartina.