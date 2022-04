El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha mort aquesta matinada als 75 anys. Portava setmanes ingressat arran d'una llaga a l'estómac, que va obligar-lo a internar a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Josep Trueta de Girona. A mitjans de març, el Bisbat va informar que després d'uns dies en què semblava que hi havia una progressiva millora, de cop Pardo havia tornat a empitjorar i havia entrat en situació crítica.

Portava més de tretze anys al capdavant de la diòcesi

Aquesta matinada, el bisbe de Girona ha mort a l'hospital. Portava més de tretze anys al capdavant de la diòcesi. El Papa Benet XVI el va nomenar el 16 de juliol del 2008 i va prendre possessió del càrrec a mitjans d'octubre d'aquell mateix any.



Francesc Pardo va néixer a Torrelles de Foix (Alt Penedès) el 26 de juny del 1946. Va entrar al Seminari Menor de Barcelona i va cursar els estudis eclesiàstics al Seminari Major. Va obtenir la llicenciatura en Teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya. Va ser ordenat capellà a la basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès el 31 de maig de 1973.

Posteriorment, va ser arxipreste de Vilafranca del Penedès (1979-1980), de l'Anoia (1980-1993) i de Granollers (1999-2004). Quan era rector de Sant Sadurní d'Anoia, entre els anys 80 i finals dels 90, va fundar una cooperativa que va edificar 70 habitatges socials al barri de la Vilarnau.

A favor del diàleg

De caràcter afable, Pardo va destacar per les seves homilies de to conciliador durant el procés sobiranista. Ja al 2012 va mostrar-se a favor que es conegués la voluntat dels ciutadans sobre el seu "futur polític i social". I un any més tard, va ser el primer bisbe català a demanar perdó pels "insults i menyspreus d'una cadena de televisió vinculada als Bisbes" (en referència a 13TV).