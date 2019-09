En una operació ordenada per l’Audiència Nacional, la Guàrdia Civil ha detingut nou persones vinculades a l'independentisme, "investigats per delicte de terrorisme que podria estar connectat amb altres delictes com la rebel·lió o la sedició", segons informa TV3. Les detencions s'han dut a terme en el transcurs de 10 escorcolls, especialment a Sabadell, i hi han participat 500 agents del cos. Els detinguts serien persones vinculades als Comitès de Defensa de la República (CDR).



El titular del jutjat número 6 de l’Audiència Nacional considera que els detinguts “podrien estar preparats per dur a terme accions violentes”. La realitat, però, és que l’operació està sospita des del primer moment per part de diversos sectors socials i polítics, atès als precedents d’acusacions d’aquest tipus perpetrades per l’Audiència Nacional que després queden en no res. En aquest sentit, el mateix comunicat emès pel Ministeri d’Interior, es basa en condicionals i insinua la falta de proves, ja que l’operatiu s’ha fet “amb la finalitat de localitzar i, en el seu cas, confiscar proves que evidenciïn el grau de preparació d’accions violentes”. Els detinguts declararan a l’Audiència Nacional els pròxims dies.



Els moviments socials de Sabadell han convocat dues manifestacions d'urgència en suport als detinguts, a la plaça de les Dones del Tèxtil, just davant de l'escorcoll policial, i la plaça Picasso. A la tarda, el CDR de Sabadell fa una crida a concentrar-se a les 19.00 h a la plaça Dr. Robert.

La Guardia Civil detiene a 9 personas relacionadas con movimientos indepentistas catalanes que podrían estar preparados para llevar a cabo acciones violentas pic.twitter.com/Ov4FjnJyM9 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) September 23, 2019

Rebuig a l'operatiu

El ministre d'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat que "se'ls imputa la possible comissió de delictes de caràcter violent", tal com ha declarat a RN1. Per la seva banda, líders polítics i socials ja han mostrat el seu rebuig a l'operatiu policial. El diputat d’ERC al Congrés Gabriel Rufián ha criticat que es detingui gent de matinada "per cercar proves en la seva contra", quan en democràcia "és just al revés", assegura per xarxes socials.



També ha mostrat el seu rebuig per Twitter l'exdiputat cupaire David Fernández, qui, adjuntant la nota de premsa de la Guàrdia Civil, ha criticat durament que el cos policial encara no disposi de cap prova sobre les presumptes accions violentes pels quals se'ls ha detingut.



El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, també ha denunciat la falta de proves per acusar els activistes de "terroristes" i ha recordat les operacions Tamara i Adri i l'operació Pandora: "Detenen i després busquen proves. Com sempre".