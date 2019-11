A la seu dels Comuns, al carrer Marina, s'expressava més aviat insatisfacció. Malgrat que En Comú Podem conserva els 7 escons del 28-A, no creix, i les possibilitats de formar una coalició de govern amb un PSOE que surt afeblit de la repetició electoral s’allunyen.



En Comú Podem ha aconseguit, amb un 14,18 per cent, a la vora de 550.000 vots.

Resistir és vèncer, diuen, però el fet d’haver mantingut a Catalunya els 7 escons i un percentatge similar al del 28-A, malgrat l’aparició de la CUP i Más País, ha quedat deslluït davant la pèrdua de diputats del conjunt de forces de l'espai de Podemos i la pujada de Vox, com han destacat en les seves intervencions els líders dels Comuns.

"Mantenir la posició"

"Hem aconseguit els objectius que ens vam marcar a l’inici de la campanya electoral: mantenir la posició i una majoria de progrés" i "ser més forts territorialment", ha afirmat el seu cap de llista, Jaume Asens. I això s’ha aconseguit, segons el cap de llista d’En Comú Podem, "en un context de polarització" i "molt difícil, on han aparegut nous competidors electorals". El diputat que el partit ha perdut per Barcelona l’ha atribuït a "l’operació d’Íñigo Errejón". En general, però, ha jutjat "en termes globals" les dades que els atorgava l'escrutini durant la nit electoral com "un bon resultat" amb el qual els Comuns han "desafiat les enquestes un altre cop" i "donat mostres de la bona salut d’aquest espai".



En Comú Podem ha mantingut l’antic cinturó roig de Barcelona, on ha estat segona força a les ciutats més poblades del Barcelonès i el Baix Llobregat, com ara Cornellà, Santa Coloma de Gramenet, Sant Feliu de Llobregat i el Prat. A Terrassa i a Sabadell els Comuns són tercera força, i també ho és a la capital, on perd mig punt, quedant-se finalment per sobre del 15,7%. La CUP i els Comuns s’han disputat fins al darrer moment l’últim diputat per Girona, que finalment ha anat a parar als segons amb un 9’4%.

Els Comuns demanen la creació d'un front antifeixista

Les dades d'aquestes eleccions, ha manifestat Asens tot adreçant-se a la resta de forces d'esquerra, "ens exigeixen a tots una gran responsabilitat a l’hora de gestionar aquest resultat" i les ha emplaçat a arribar a "un compromís antifeixista". "El que està en joc no és només l’estabilitat d’Espanya, sinó les bases constitutives de la pròpia democràcia", ha argumentat el candidat dels Comuns. Sense esmentar-la, ha demanat a ERC "sortir de la zona de comfort", "deixar les polítiques de trinxeres" i "ser capaços de dialogar". Al candidat socialista, Pedro Sánchez, l'ha acusat de cometre una "gran irresponsabilitat" a l’hora de convocar unes eleccions que han beneficiat a l’extrema dreta. "Per això avui hem sortit amb aquest to greu i trist", ha explicat a l’afegir que "les formacions del camp democràtic i progressista" tenen "un gran repte" en crear un front antifeixista, per a la creació del qual ha ofert En Comú Podem com a àrbitre.

Colau: "Les forces d'esquerra no hem estat a l'alçada"

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha precedit Asens amb un missatge molt semblant. "En general hem de dir que la gent progressista i demòcrata no podem estar contentes aquesta nit", ha valorat. "Hem mantingut força en vots, però no podem estar contentes avui", ha detallat. Colau ha lamentat que en aquesta ocasió les forces d’esquerres no han "estat a l’alçada". "Això ho hem de dir alt i clar", ha remarcat, en particular perquè després que una "majoria progressista" fes "fora al PP corrupte i antidemocràtic" es va obrir "una etapa d'il·lusió", destacant el "bloqueig als pressupostos més socials a la història".



"Per un càlcul electoralista", ha criticat l’alcaldessa, un "partit d’extrema dreta ha amplificat els seus resultats al Congrés dels Diputats". Colau ha reclamat a tots els partits d'esquerres "fer una anàlisi dels resultats" i ha insistit en arribar a "acords amplis i transversals" entre aquestes forces, "per sobre dels càlculs electoralistes i de partit", amb l'objectiu d'aturar a l’extrema dreta, la pujada de la qual ha considerat una "noticia nefasta".