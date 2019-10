Roger Español, l'home que va perdre la visió d'un ull per culpa de l'impacte d'una bala de goma durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017, es presentarà com a número 1 de la llista de Junts per Catalunya al Senat a la demarcació de Barcelona. Ho farà com a independent, segons ha anunciat la diputada Laura Borràs amb el mateix Español a prop de l'Escola Ramon Llull, el lloc on l'activista va ser ferit per un agent de la Policia Nacional



"Español encarna el que va ser la repressió de la policia espanyola l'1 d'octubre i com ell, arran d'allò, fa un pas endavant", ha dit Borràs. Español ha afirmat que s'uneix a les files de l'espai postconvergent en favor de la "unitat independentista".



El músic i activista ja es va presentar com a número cinc a les passades eleccions espanyoles, celebrades el passat 28 d'abril, sota les sigles del Front Republicà, la candidatura liderada per Albano-Dante Fachin que es va quedar fora de la cambra tot i sumar 113.000 vots. Durant els darrers dies, Fachin va mantenir converses informals amb persones de JxCat sobre una possible confluència de cara als comicis del pròxim 10 de novembre, que finalment va quedar en res. Dos dels components del Front Republicà, Poble Lliure i Pirates de Catalunya, s'implicaran a la candidatura de la CUP, que per primera vegada concorre a les estatals.



Español pren el relleu de l'exconseller Lluís Puig, actualment exiliat a Brussel·les, com a cap de llista a la cambra alta. En les passades eleccions, JxCat només va aconseguir representació al Senat a la demarcació de Girona, amb l'elecció de Josep Maria Matamala, empresari i amic de l'expresident Carles Puigdemont que el va acompanyar durant els primers moments de l'exili. Matamala sí que ha confirmat des de Bèlgica que es tornarà a presentar en aquests comicis. Si torna a ser escollit, podrà gaudir de la immunitat que li evitaria ser detingut, després de ser encausat per un suposat encobriment de Puigdemont durant el viatge a Alemanya, una causa que l'Audiència Nacional va reobrir a petició de la Fiscalia.