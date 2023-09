Rosalía, Daft Punk i Bad Gyal: tots els noms de la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2023

El piromusical que cada any tanca les festes de la Mercè des de l'Avinguda Maria Cristina el dilluns tindrà una banda sonora dissenyada per l'equip responsable del festival Sónar, que enguany celebra el 30è aniversari. Aquest dimecres s'han donat a conèixer alguns dels artistes i bandes que sonaran dilluns a la nit mentre s'il·lumina el cel de la capital catalana. Una pista, tots han pujat a l'escenari del festival barceloní.

Sonarà la música d'artistes catalans com Bad Gyal, Rosalía, Desert o Maria Arnal, que conviurà amb la d'autèntiques eminències de l'electrònica de ball com Daft Punk, The Chemical Brothers, Buraka Som Sistema, Omar Souleyman o Aphex Twin. La proposta es completarà amb referents del disco, el house i el techno com Todd Terje, Laurent Garnier, Miss Kittin o Jeff Mills. També es retrà un petit homenatge al compositor japonès Ryuichi Sakamoto, desaparegut recentment.

La vetllada oferirà així un recorregut global a través de sons experimentals i veus i ritmes dels cinc continents que dialogaran amb la proposta pirotècnica dissenyada per Pirotènia Igual. Un viatge intercultural protagonitzat per les diferents músiques urbanes i una gran festa que ballarà al so de grans clàssics i dels noms més llegendaris de l'electrònica.

La proposta musical està signada per Sónar en col·laboració amb Phran, productor i DJ habitual del festival, que en el seu 30è aniversari ha congregat a Barcelona més de 120.000 assistents d'arreu del món.