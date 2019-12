Canvis en els títols de transport públic més utilitzats a Catalunya. L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha decidit encarir la T-10, que canvia de nom i passa a dir-se T-Casual, i premiar els usuaris més habituals amb la T-Usual, un títol que substitueix l'actual T-Mes i que permet fer viatges il·limitats durant 30 dies. Els canvis els han presentat aquest dimecres en roda de premsa de l'ATM el conseller de Territori de Generalitat, Damià Calvet, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. L'ATM és un consorci liderat per la Generalitat del qual també formen part l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).



La nova targeta de 10 viatges, la T-Casual, costarà 11,35 euros en la primera zona tarifària, el que suposa un encariment de l'11% respecte l'actual T-10. El mateix encariment es registra en les altres zones i, per exemple, en la sisena corona el preu se situarà en 47,9 euros. A més a més, el títol passa ser unipersonal. En contrast, la T-Usual ofereix una rebaixa del 25% sobre l'actual T-Mes, i costarà 40 euros en la primera zona. La rebaixa del 25% es repeteix en les sis zones. L'aposta per la T-Usual, que es vol que sigui el títol més emprat, també implica la desaparició dels títols T-50/30 i T-70/30. "Per poc més del que val un cafè al dia tenim viatges il·limitats", ha afirmat Colau.



El bitllet senzill també puja i deixa de tenir un preu únic per quedar regulat per zones: costarà 2,40 € a la primera zona; 3,40 € a la segona; 4,50 a la tercera; 5,75 a la quarta; 7,35 a la cinquena i 8,55 a la sisena. Qui també es beneficiarà d'aquest canvi tarifari són els menors de 25 anys, que veuran com es rebaixa la T-Jove de 105 € a 80 € a la primera zona, una reducció del 24% del preu.

🚇🚍 Canvi històric del model tarifari de transport públic perquè desplaçar-te diàriament surti millor de preu.



🆕🎟️ El 2020 arriben nous títols i noves tarifes que beneficien els usuaris i les usuàries més habituals.#transportpúblic pic.twitter.com/TbZQiZApZH — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) December 4, 2019

Aquest canvi tarifari, que s'aprovarà als pròxims dies a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), pretén beneficiar els usuaris més assidus del transport públic rebaixant preus, acostar més gent a aquesta forma de mobilitat i carregar el cost del transport públic a aquells que l'utilitzen de manera més puntual, com ara els turistes. A més, també han assegurat que d'aquesta manera reduiran el nombre de cotxes: "Beneficiarà l'usuari, el país i el planeta", ha dit el conseller Calvet.



L'entitat Promoció pel Transport Públic ha celebrat aquest canvi tarifari, ja que consideren que "afavoreix l'ús intensiu del transport públic per damunt dels ocasionals". Tanmateix han demanat la integració del bitllet senzill "en els mateixos termes que la resta de títols".