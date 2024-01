Salut allarga una setmana l'obligatorietat de la mascareta als centres sanitaris

El Departament de Salut ha allargat durant una setmana la mesura de dur mascareta obligatòriament als centres sanitaris. Ho ha avançat aquest dilluns a la tarda Betevé i confirmen fonts de l'executiu català. Aviat farà dues setmanes que es va implementar la restricció a Catalunya arran de l'important increment d'infeccions respiratòries agudes.

Des del departament justifiquen que s'ha pres aquesta decisió perquè és "prudent esperar una mica més" per veure com evoluciona la situació de les infeccions respiratòries a Catalunya. Això no obstant, admeten que es manté la restricció tot i que s'ha passat "el primer pic" de l'epidèmia de grip.

Salut va tornar a fer obligatòria la mascareta als centres sanitaris el 9 de gener, en principi per a 15 dies, per la qual cosa havia de decaure aquesta setmana, concretament aquest dilluns era inicialment l'últim dia. Amb la pròrroga la mesura s'estén fins a la final de mes, previsiblement fins dilluns vinent dia 29. El departament no tanca la porta al fet que la mesura es pugui allargar en el temps més enllà d'aquesta setmana de pròrroga inicial.

On s'ha de portar mascareta?

L'obligatorietat de la mascareta està actualment vigent en Centres d'Atenció Primària, intermediària i de salut mental i també als hospitals, afectant els ciutadans de més de sis anys. En el seu moment ja van quedar fora d'aquest grup les farmàcies i residències de gent gran, per diferents motius, tot i que s'havia especulat que hi podien entrar.

Just després que s'implantés l'obligatorietat a Catalunya, el Ministeri de Sanitat també la va decretar arran de l'increment d'infeccions respiratòries. Això no obstant, ho va fer amb la possibilitat que cada comunitat autònoma faci que aquesta mesura sigui només recomanable si durant dues setmanes consecutives les xifres d'infeccions disminueixen i les autoritats volen.