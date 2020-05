Sánchez anuncia que l'Ingrés Mínim Vital s'aprovarà dimarts, començarà a cobrar-se al juny i beneficiarà prop de 850.000 llars

El president de Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha confirmat que l'Executiu estatal aprovarà la setmana vinent l'Ingrés Mínim Vital en Consell de Ministres, un anunci que ja havia avançat aquest dilluns el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.

"És una mesura històrica perquè ningú es quedi enrere", ha manifestat aquest dissabte el president de l'Executiu espanyol durant la seva compareixença en roda de premsa telemàtica des de La Moncloa.

En aquest sentit, Sánchez ha explicat que "serà una prestació habitual, permanent, que ja existeix en altres països d'Europa, per reduir la taxa de pobresa".

La quantia de l'Ingrés Mínim Vital, segons ha destacat Sánchez, dependrà del nombre de membres de cada llar i començarà a cobrar-se el proper mes de juny. El Govern, preveu que arribi a un milió de llars, la meitat d'elles amb nens, i serà una prestació de la Seguretat Socials, segons ha indicat.

Per al president de Govern espanyol, "és vital frenar i reduir la pobresa, especialment la pobresa infantil". "El Govern no mirarà cap a una altra banda mentre els nostres compatriotes formen cues per menjar", ha sentenciat.

Reobertura del turisme

Sánchez també ha anunciat que hi haurà temporada turística aquest estiu, de manera que ha fet una crida als ciutadans de l'Estat espanyol i als turistes estrangers a planejar les seves vacances, amb l'objectiu de reactivar a el sector turístic, un dels més afectats per la crisi.

Així ho ha avançat Sánchez en una roda de premsa des de la Moncloa, en què ha assegurat que el Govern reprendrà a partir del juliol l'entrada de turistes estrangers a l'Estat espanyol "en condicions de seguretat".

"Hi haurà temporada turística aquest estiu, amb el propòsit de reactivar el turisme nacional, de manera que convido a tots els establiments, bars, restaurants i totes les destinacions turístiques del país ha reprendre la seva activitat", ha afirmat el President.

La Lliga, el 8 de juny

D'altra banda, la Lliga de Futbol es reprendrà el 8 de juny, quan la majoria de províncies es trobin en l'última fase de la desescalada. Sánchez ha assegurat que la tornada de la competició de futbol ha comptat amb l'aval de el Consell Superior d'Esports i dels ministeris de Sanitat i el de Cultura i Esport.

"Llum verda perquè a partir de la setmana del 8 de juny es reprengui la lliga i les competicions esportives més importants", ha dit Sánchez, que ha assenyalat que "la pilota tornarà a rodar" amb garanties pels esportistes.

Sánchez ha avançat que, si bé el futbol té un seguiment massiu, no serà l'única activitat esportiva que es reprengui a partir del 8 de juny, una data en la qual està previst que la majoria de províncies es trobin en fase 3 i en què també es podran obrir cinemes o museus.