Pedro Sánchez té pressa o, tal vegada, la seguretat perquè podrà comptar amb ERC en la investidura i ser triat, al tercer intent, com a president del Govern. Només això explica haver fixat la seva trobada amb el cap de l'Estat per a la designació d'un candidat a la Presidència del Govern vint-i-quatre hores després de la reunió clau que les delegacions del PSOE i d'ERC mantindran dimarts que ve, dia 10 de desembre.



El més probable és que el mateix dimecres, dia 11 de desembre, el monarca designi Pedro Sánchez com a candidat a president del Govern espanyol, per la qual cosa el dirigent socialista tindrà diversos dies aquesta setmana per mantenir contactes de caràcter ja oficial amb els dirigents dels principals partits a la Cambra Baixa.

En cas de ser fructíferes aquestes reunions i comptar amb els suports necessaris, es podria fixar el ple d'investidura per a la setmana del 16 de desembre. Això sí, la qual cosa asseguren des de fonts del Govern espanyol és que no s'anirà a una altra investidura fallida i només es farà el pas si es tenen tancats els vots suficients.



Tot això pot augmentar la pressió sobre ERC, encara que de fet a cercles del Govern i del PSOE es compta ja amb l'abstenció dels republicans catalans en la investidura. És més, segons fonts consultades, Sánchez va rebre informació des de diferents àmbits, abans de la conferència de premsa que va celebrar el dimecres a Londres, que tindria el suport dels republicans catalans a la investidura, la qual cosa va venir a evidenciar en la seva intervenció davant els mitjans de comunicació.

Canvi a l'agenda del cap de l'Estat

És tan clara l'operació política dissenyada per la Moncloa i el convenciment que tirarà endavant la investidura, que el cap de l'Estat s'ha vist obligat a suspendre el seu viatge a Buenos Aires per assistir a la presa de possessió del nou president argentí, que estava previst pel 10 de desembre.



No obstant això, des d'alguns sectors del PSOE es vol rebaixar l'optimisme que s'ha instal·lat des de l'última reunió amb ERC i es continua optant per la prudència quant a la data d'investidura i el suport dels republicans catalans, que habitualment solen ser imprevisibles en les seves decisions finals.



A més, tota aquesta situació està provocant gran malestar a les files d'ERC que, a més, afronta el seu 28è Congrés el pròxim 21 de desembre. Hi ha preocupació entre alguns dirigents d'Esquerra que aquest conclave pugui convertir-se en un controvertit debat sobre el suport a la investidura de Pedro Sánchez, si finalment els republicans opten per l'abstenció. A les files d'ERC hi ha opinions molt oposades.



ERC ha arribat a plantejar suspendre la reunió del pròxim dimarts amb els socialistes, però al final es va calmar la situació i, segons va confirmar el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, totes dues delegacions es tornaran a veure el 10 de desembre. Tot dependrà del resultat final d'aquesta tercera trobada.