Sánchez es reunirà amb Puigdemont i Junqueras: "Vull recuperar-los per al sistema polític espanyol"

Hi haurà reunió de Pedro Sánchez amb Puigdemont. També amb Oriol Junqueras. Així ho ha confirmat el mateix president del Govern estatal en una conversa informal amb periodistes a Moncloa. "Els vull recuperar per al sistema polític espanyol", ha dit el líder de l'Executiu.

Les dates de les dues reunions, així com el lloc, són encara una incògnita que Sánchez no ha volgut revelar. Tampoc si aquestes trobades, especialment la de Puigdemont, es produiran abans de l'aprovació de la llei d'amnistia.

De fet, Sánchez ha assegurat que hi haurà "diverses reunions" amb tots dos durant la legislatura. Totes elles, "amb fotografia" inclosa. "Cal anar cap a una normalització", ha afegit Sánchez.

La reunió havia estat avançada ja fa uns dies pel secretari general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista. Però no ha estat fins aquest dimarts quan Sánchez l'ha confirmat. Durant les negociacions per a la investidura de l'actual president del Govern espanyol va ser el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, qui es va reunir personalment amb Puigdemont a Brussel·les.

Sánchez ha estat preguntat sobre si tem que la ciutadania penalitzi aquesta foto amb el expresident de Catalunya. I el líder de l'Executiu ho ha negat. Segons considera, no hi haurà cost polític, com no n'hi va haver després d'aprovar els indults als líders del Procès. El PSOE va augmentar en un milió de vots els seus resultats electorals el passat 23 de juliol.

El que sí que té ja en la seva agenda Sánchez és una reunió amb l'actual president de la Generalitat catalana, Pere Aragonès. Al costat d'ell viatjarà a Barcelona aquest dijous el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, segons ha confirmat Sánchez en la conversa mantinguda amb els periodistes.