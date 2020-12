Sanitat i les comunitats acorden que es puguin restringir més els viatges, les reunions i el toc de queda per Nadal

El Consell Interterritorial de Salut ha aprovat la proposta del Ministeri de Sanitat que habilita les comunitats autònomes per prendre mesures més dràstiques per Nadal. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat en roda de premsa que els consellers autonòmics han compartit que cal prendre mesures més dràstiques de forma ràpida a les regions en què la incidència és més alta. És a dir, es manté el pla de Nadal a nivell general, però les comunitats poden ser més estrictes pel que fa a les mesures acordades en el pla aprovat el passat 2 de desembre.



Això suposa que en els pròxims dies les comunitats podran ordenar tancaments perimetrals que no contemplin excepcions per permetre el retrobament amb familiars o persones properes, restringir a menys de 10 el nombre de persones permeses en els àpats en els festius o posar el toc de queda abans de la 01.30 hores. En el cas de Catalunya, el Govern ja ha assegurat que farà "passos enrere" en el pla de desescalada, sense concretar encara quines mesures prendrà.



Illa ha incidit que les comunitats autònomes tenen situacions epidemiològiques diferents pel que seran elles les que han de decidir si en tot el seu territori o en determinades localitats cal prendre més restriccions o no. A més, ha avançat que el director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha preparat un informe en què relaciona l'increment general de la incidència amb la "relaxació de mesures" en diverses comunitats autònomes.



"Crec que la ciutadania entén que cal reaccionar davant un canvi de tendència que ens preocupa molt. El principi del pla és el mateix: per Nadal ens quedem a casa. Avui afegim que les comunitats poden endurir les mesures", ha argumentat després de la reunió del Consell Interterritorial.

Acord per desaconsellar els test d'autodiagnòstic

A més, el ministre ha indicat que també hi ha hagut un acord entre Sanitat i les comunitats autònomes per desaconsellar els test d'autodiagnòstic: "Ho fem de manera unànime. No són adequats i es recomana als professionals que no prescriguin aquests tests, que poden portar a males interpretacions i a l'engany".



Pel que fa al pla de vacunació, el ministre de Sanitat ha informat a les comunitats de la creació del registre estatal de vacunació per fer un seguiment de tot el procés. Sobre la distribució de les vacunes, com va avançar Públic, ha indicat que es repartirà de forma equitativa i gradual. La idea del ministeri de Sanitat és començar repartint les dosis corresponents a les residències. És a dir, repartir primer les vacunes destinades als residents i treballadors sanitaris o sociosanitaris de residències de majors o de persones amb discapacitat.