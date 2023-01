El segon dia de vaga dels metges fa sortir 5.000 professionals al carrer

Els metges han tornat a ocupar els carrers aquest dijous en el segon dia de vaga convocada per Metges de Catalunya. Després de la manifestació d'aquest dimecres, que va aplegar 9.300 facultatius, uns 5.000 protestants s'han congregat a les 10 hores a la plaça Sant Jaume, segons la Guàrdia Urbana. Alguns diputats han baixat a rebre'ls, com ara Assumpta Escarp, del PSC, Jèssica Albiach i David Cid, dels Comuns, i Eulàlia Reguant, de la CUP.

Denuncien el "dèficit de professionals" i la sobrecàrrega assistencial

Els metges han protestat a la plaça Sant Jaume i s'han dirigit cap al Parlament per denunciar el "dèficit de professionals", que genera una gran sobrecàrrega assistencial. Els manifestants han baixat per Via Laietana i han començat a onejar les seves bates blanques quan han arribat davant de la cambra catalana, on han demanat als polítiques que "donin la cara".



Una de les situacions que denuncien és l'abandonament de la professió per part de molts facultatius per les males condicions laborals i professionals. L'atenció primària és una de les més damnificades, especialment després de la pandèmia. Entre els principals lemes i pancartes de la marxa destaquen els de "Ho hem donat tot, no hem rebut res", "Per una sanitat pública i de qualitat", "Ens volem quedar, ens obligareu a marxar" i "Diagnòstic: dèficit de facultatives".

El sindicat ha xifrat en un 70% el seguiment de la vaga en el torn de matí. La xifra d'ahir va ser del 75%. Salut, per la seva banda, ho ha fet en el 27,3%. Fonts del sindicat expliquen que aquesta diferència es deu a la manera en què fa el còmput, comptant com a persones que no fan vaga aquells que estan de baixa i els que estan fent serveis mínims.