El Senat argentí rebutja la legalització de l'avortament

El fred, la intensa pluja i les tanques que envoltaven la plaça del Congrés no els va impedir assistir per reivindicar els drets de les dones. Milers de persones es reunien davant el Congrés de la Nació d'Argentina per lluitar per l'avortament legal, segur i gratuït durant el debat al Senat aquest dimecres 8 d'agost.



Després d'un intens debat de més de quinze hores, la Cambra Alta va rebutjar el Projecte de Llei, amb 38 vots en contra, 31 a favor i dues abstencions. Es va produir l'absència d'un dels parlamentaris. Un silenci enorme va inundar la vigília, seguit del reclam de tots els assistents a l'Estat: les desenes de morts de dones per avortaments clandestins.



Eren les 10.30 hores del matí (hora argentina) quan començava l'històric debat al Senat d'Argentina. Els arguments dels 72 senadors que componen la Cambra Alta eren molt dispars. A les 2.40 hores de la matinada es coneixia el resultat de la votació, que requeria del vot de 35 parlamentaris a favor per a la seva aprovació. La incertesa pels votants indecisos es va mantenir fins a l'últim moment.



S'havien anotat per intervenir al debat 64 senadors, raó per la qual s'ha estès fins a la matinada d'aquest dijous.

Desenes de milers de persones a favor de l'avortament es concentren a la Plaça del Congrés de Buenos Aires mentres el Senat argentí debat el projecte de llei sobre la despenalització de la interrupció voluntària de l'embaràs. REUTERS/Martin Acosta

"Hem de triar si vivim en una altra Argentina o si ocultem la realitat sota una catifa", ha assenyalat aquest matí el senador nacional de la província d'Entre Ríos Pedro Guastavino. El Senat ha decidit ocultar la realitat de gairebé 50 morts a l'any per avortaments clandestins, en un país en el qual es produeixen al voltant de 500.000 avortaments anuals.



L'accés als medicaments, l'educació sexual a les escoles, l'ampliació a 14 setmanes en lloc de 12 per interrompre l'embaràs i la separació entre Església i Estat són només alguns dels reclams de la Campanya per l'Avortament Legal, Segur i Gratuït a través del projecte de llei d'interrupció voluntària de l'embaràs (IVE).

Només el 20% dels joves rep educació sexual



La base del problema, segons assenyalen les impulsores de la Campanya per l'Avortament Legal, Segur i Gratuït, és l'absència d'educació sexual per decidir. Només el 20% dels joves a l'Argentina ha rebut educació sexual. La legislació permet que cada institució imparteixi educació sexual segons les seves pròpies creences, per la qual cosa la majoria dels col·legis religiosos no aborden aquesta educació.



"Aquí s'està discutint com es protegeix a les dones en el sistema de salut, i cal garantir-los uns drets bàsics", ha demandat la senadora nacional de la Pampa Norma Durango. Durango ha recordat l'eterna lluita de la il·lustre Eva Perón en el feminisme pel dret al vot de la dona. "Hem d'aplicar la mateixa lluita per al dret a decidir sobre l'avortament", ha destacat.



Els senadors que defensaven el projecte havien previst un "pla d'emergència" en cas que es rebutgés la iniciativa, que consistia a incidir en la despenalització de l'avortament, però es va declinar per no obtenir els suports necessaris abans de la votació.

"No serà llei aquest any, però se seguirà lluitant"



L'expresidenta de la Nació i actual senadora nacional de Buenos Aires Cristina Fernández de Kirchner ha votat a favor de la Llei IVE, malgrat expressar la seva opinió en contra d'aquesta pràctica. "Vaig entendre, quan encara era presidenta, que havíem d'incorporar a les característiques com partit ser nacional, democràtic, popular i feminista", ha afegit la senadora.



"El nostre rol és, davant una societat que demanda els seus drets, fer un esforç molt gran per donar una resposta. No serà llei aquest any, però sí se seguirà lluitant per aconseguir aquesta resposta", ha conclòs.

La senadora i expresidenta argentina Cristina Fernandez de Kirchner, durant el debat a la Càmera Alta del projecto de llei sobre la despenalització de la interrupció voluntària de l'embaràs, a Buenos Aires. REUTERS/Martin Acosta

El següent pas és tornar-ho a presentar el 2019. Es tractaria de la dotzena vegada que es presenta el Projecte de Llei IVE al Congrés, però aquesta era la primera vegada que arribava a debatre's. La norma hauria de tornar a passar pels mateixos organismes i repetir el mateix procés que ja havia superat fins a aquest dijous.



"Les lleis han de canviar les vegades que sigui necessari per adaptar-se a les necessitats de la societat", ha destacat el senador nacional de Rio Negro Miguel Ángel Pichetto. "El no va a guanyar aquesta nit, però el futur no els pertany", ha indicat als membres del Senat.



Després de més de gairebé quinze hores de debat i una pluja que no cessava, el moviment feminista d'Argentina va començar a desallotjar la Plaça del Congrés després de conèixer el resultat. Aquest any no ha estat possible en el Senat, però en 2019 tornaran a intentar-ho, en la seva eterna lluita per que sigui llei el dret a decidir.