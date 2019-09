El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, preveu que la sentència del Tribunal Suprem als principals encausats del judici de l'1-O serà dura i superarà els 10 anys. En concret, en una entrevista en profunditat que avui publica la Directa, Cuixart assegura que “després de dos anys de presó preventiva i d’acord amb els esdeveniments dels darrers anys, no tenim cap motiu per no preveure unes condemnes de doble dígit”. I afegeix que “en la batalla jurídica, la relació històrica entre Catalunya i l’Estat, sempre o quasi sempre, ha tingut un clar guanyador: el Ministeri Fiscal”. Segons el fiscal Javier Zaragoza, un dels que va exercir l'acusació durant el judici, la sentència arribarà en els primers deu dies d'octubre.



Empresonat des del 16 d’octubre de 2017 -com l’expresident de l’ANC, Jordi Sànchez-, el president de la principal entitat cultural del país opina “que una democràcia europea empresoni drets humans al segle XXI és molt significatiu del món que cal canviar”. També fa una crida a no confiar excessivament en la justícia europea i, com han fet alguns actors independentistes -com ara la CUP- aposta per l’amnistia i no pals indults. “L’amnistia seria una victòria per al moviment sobiranista perquè seria reconèixer, per part de l’Estat, que els fets condemnats no són delicte. En Xirinacs és un dels millors exemples”, assegura, per afegir que “jo tinc clar que el meu objectiu, ara que soc a la presó, no és la lluita per sortir-ne. Així que l’indult no és una opció, ni per a mi ni per a Òmnium”.



Amb una mirada més de fons, reflexiona que “si Franco no va poder liquidar la voluntat d’autogovern de la societat catalana, Felip VI tampoc podrà” i es mostra convençut que “l’Estat no ha aconseguit neutralitzar el moviment sobiranista”. En aquest sentit, per a ell el mandat de l’1-O “és clar: cal seguir lluitant des de la transversalitat i la unitat d’acció. La repressió no pot ser un topall i, per tant, votarem tants cops com calgui”. Mentre que el lema “Ho tornarem a fer”, impulsat precisament per Òmnium, “és la reafirmació que tornarem a exercir cada dret que amb la condemna s’intenta conculcar”.