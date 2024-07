Set boscos per refugiar-se de la calor i desconnectar aquest estiu a Catalunya

L'onada de calor s'està fent notar de valent els darrers dies a Catalunya, després d'un inici d'estiu que havia estat una mica més benèvol que els últims anys. Per això, és més important que mai mantenir-nos hidratats, refrescar-nos a les platges o a les piscines, o aprofitar les temperatures més agradables quan cau el sol per fer plans a l'aire lliure.

Una altra gran opció és aprofitar l'aïllant natural que conformen els arbres i la naturalesa als boscos de casa nostra. Es tracta de refugis enmig de la natura que poc tenen a envejar als refugis climàtics que han potenciat les ciutats com Barcelona en els darrers anys. Sota dels roures, els faigs, les alzines o els avets... Qualsevol és vàlid per gaudir de l'ombra, agafar aire i fer una ruta amb família. Pel camí es molt probable creuar-se amb gorgs i piscines d'aigua dolça naturals per refrescar-te.

Per això us proposem fins a set boscos ideals per refugiar-nos i desconnectar aquest estiu. I és que Catalunya és un dels territoris amb més superfície forestal d'Europa. Als Pirineus, lògicament, en trobem més, i on són més refrescants, pel clima fresc durant tot l'any. Però la veritat és que també hi ha boscos amb molt d'encant a altres zones del país, com a la Garroxa, la Conca de Barberà o Els Ports.

Fageda de Carlac (Vall d'Aran)

Precisament arranquem des d'un extrem del territori i dels Pirineus catalans, concretament a la Vall d'Aran, per endinsar-nos a la fageda de Carlac. És ideal per anar-hi amb els més petits de casa, ja que ofereix la possibilitat de fer una ruta circular de 7 quilòmetres amb una mica desnivell, uns 300 metres positius, per bé que no presenta dificultats. El recorregut comença al poble aranès de Bausen i podràs gaudir dels arbres mil·lenaris que alberga.



Powered by Wikiloc

Bosc de Castanyet (La Selva)

Ben a prop de Santa Coloma hi trobem el Castanyet, un bosc on si ens endinsem lleugerament trobarem l'església de Sant Andreu de Castanyet, ja s'esmenta al s. XIII, i que es considera així d'origen romànic. Es tracta d'un bosc amb molt d'encant, marcat pel seu verd viu, que transmet energia i pau a parts iguals. Us proposem passar-hi fent aquesta ruta senderista, que té prop d'uns 15 km, més de 300 metres de desnivell positiu i es considera de dificultat moderada segons l'usuari de Wikiloc, que va fer en tres hores i mitja.



Powered by Wikiloc

Bosc de la Font Groga (Vallès Occidental)

A prop de Barcelona podem trobar boscos i grans espais verds, també per aquells barcelonins que volen desconnectar i refrescar-se més a prop de casa. El de la Font Groga s'ubica al Parc Natural de Collserola i forma part del terme municipal de Sant Cugat del Vallès. El seu ecosistema especialment humit i acull diversos torrents, afluents de la riera de Sant Medir. El punt de referència d'aquest bosc és la font que li dona nom, una curiosa construcció de forma semicircular i tocs modernistes de la segona meitat del segle XIX.

La font Groga. — Cedida per l'arxiu del Parc de Collserola i Reserva Natura

Bosc de Viladrau (Osona)

Ens dirigim ara cap a l'interior, concretament a la localitat de Viladrau (Osona), on al bell mig del Montseny podreu descobrir un arbre amb 9 branques. Amb gairebé 24 metres d'alçària i un perímetre de sis metres i mig, el Castanyer de les Nou Branques és un dels més emblemàtics del massís: té aproximadament set-cents anys. La millor època per visitar-lo és la tardor, quan li cauen les fulles i les castanyes, però també té el seu encant durant l'estiu, ja que la passejada per arribar-hi és molt assequible. Desocbriu l'espectacular Parc Natural del Montseny- Reserva de la Biosfera a Viladrau!

Fageda d'en Jordà (La Garrotxa)

Moment ara per un clàssic dels clàssics com és la fageda d'en Jordà, una de les 28 reserves naturals del Parc Natural de la Zona Volcànica de La Garrotxa. Es tracta d'un bosc de faigs excepcional per créixer sobre la colada de lava del volcà del Croscat, en un lloc pla amb turons suaus, i que ha estat font d'inspiració d'artistes com Joan Maragall que en va fer l'arxiconegut poema.

Té una quarantena de cons volcànics i més de 20 colades de laves basàltiques. L'orografia, el sòl i el clima proporcionen una variada vegetació, sovint exuberant. Alzinars, rouredes i fagedes de gran valor paisatgístic tenyeixen aquesta zona preuada. El Gorg del Nafre 6 gorgs i piscines d'aigua dolça naturals a Catalunya per combatre la calor.

La Fageda d'en Jordà. — Turisme Garrotxa

Bosc de Poblet (Conca de Barberà)

Baixem fins al Camp de Tarragona, on al nord de les muntanyes de Prades, al municipi de Vimbodí i Poblet de la Conca de Barberà, podreu visitar el bosc de Poblet, a tocar del monumental i històric monestir. Sorprenen les pintures de bolets que hi ha escampades sobre els arbres del bosc, un homenatge a la diversitat micològica de la zona. Hi ha un itinerari per descobrir totes les obres d'art que s'hi amaguen. L'espai forma part del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet i conté una vegetació molt variada i frondosa. Hi trobem alzinar muntanyenc i alzinar amb marfull, rouredes de roure de fulla petita, roure martinenc i roure reboll i també petites comunitats de pi rojalet, pinastre, pinassa i pi blanc.

Fageda del Retaule (Montsià)

I acabem pel sud de Catalunya, a la fageda del Retaule, una de les més espectaculars i singulars del sud d'Espanya i Europa. S'ubica al terme municipal de la Sènia, entre el massís dels Ports, al Montsià. Declarat com a reserva natural parcial, aquest paratge sorprenent i desconegut per a molts, amaga un el Faig Pare. Un arbre monumental que s'ha convertit en un dels símbols del Parc Natural dels Ports.